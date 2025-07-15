Grammarly запускает ИИ-платформу для маркетинга, аналитики и коммуникаций

Grammarly объявила о разработке новой платформы искусственного интеллекта, которая будет помогать не только с редактированием текстов, но и с повседневными задачами в сфере маркетинга, продаж и аналитики. Компания интегрирует в экосистему купленные стартапы Coda и Superhuman, чтобы расширить функциональность своих ИИ-инструментов.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью DOU рассказал Владимир Лысюк, Engineering Manager и Ukraine Site Lead в Grammarly.

О стратегии Grammarly

Grammarly продолжает расширять свою экосистему благодаря приобретению стартапов Coda и Superhuman. Это позволяет компании строить платформу с большим количеством ИИ-агентов для работы с документами, задачами и электронной почтой.

Coda уже широко используется бизнесами как среда для управления документами и задачами. Grammarly планирует интегрировать в него еще большее количество инструментов искусственного интеллекта. Superhuman, популярный имейл-клиент, стал для компании стратегическим приобретением из-за значимости почты как канала коммуникации.

После интеграции Coda в команде Grammarly глобально работают около 1200 человек в пяти странах. В украинском офисе работает 140 специалистов, и команда продолжает расти. Компания активно нанимает инженеров в Украине, в частности, на позиции Data Scientist, Back-end и Full Stack. За последний год к украинской команде присоединилось более 20 новых специалистов, что составляет прирост в 16%, не считая интернов.

Grammarly фокусируется на ИИ-агентах

Компания Grammarly не планирует выход на биржу, сосредоточившись на развитии продуктовой экосистемы и построении платформы на основе искусственного интеллекта. Как отмечает инженеринг-менеджер компании, в краткосрочной перспективе IPO не входит в приоритеты: "Мы успешная компания, поэтому можем выбрать наиболее подходящий момент".

В центре стратегии Grammarly – создание сети ИИ-агентов, которые должны бесшовно интегрироваться в рабочие процессы пользователей и повышать производительность. Например, один агент формулирует сообщения, другой – предоставляет релевантную аналитику из Jira или переписку, еще один адаптирует текст к аудитории. Компания стремится лишить пользователя рутины, оставляя за ним полный контроль над результатом.

Команды исследований активно общаются с пользователями, проводят глубинные интервью, тестирование и аналитику для выявления новых потребностей. Также Grammarly приобрела сервисы Coda и Superhuman, что должно укрепить ее позиции в сфере производительности.

Несмотря на глобальный охват, Украина не является приоритетным рынком продаж для компании, поскольку Grammarly ориентируется, прежде всего, на англоязычные страны. Однако компания поддерживает украинские НГО, университеты и госпроекты, предоставляя бесплатные лицензии в рамках социальных инициатив.

Grammarly подчеркивает важность ответственного использования ИИ. В компании действует специальная Responsible AI команда, в которую вовлечены инженеры, лингвисты и исследователи. Grammarly также получила международную сертификацию ISO/IEC 42001:2023 – первый стандарт управления ИИ – и присоединилась к украинскому этическому кодексу по искусственному интеллекту.

Внутри компании инженеры активно используют ИИ-инструменты, в частности, GitHub Copilot, Claude Code, Cursor. Это часть философии: чтобы создавать полезные инструменты на основе ИИ, нужно самими ими активно пользоваться.

Что известно о компании Grammarly

Grammarly – онлайн-платформа на основе искусственного интеллекта для помощи в общении на английском языке – основана в 2009 году украинцами Алексеем Шевченко, Дмитрием Лидером и Максимом Литвином. Проект стал получать прибыль спустя год после запуска. Компания стала первым украинским "единорогом", достигнув 1 миллиарда долларов в 2019 году. Grammarly с оценкой в $13 млрд, имеет более 40 миллионов активных пользователей и 50 000 корпоративных клиентов. Недавно Grammarly приобрела Coda, разработчика редактора документов, а объединенную компанию возглавил Шишир Мехротра.

Компания известна своим сервисом по улучшению печати на клавиатуре.

Grammarly повышает качество письменного общения, предлагая рекомендации по правильности (грамматика и механики письма), четкости (краткость и понятность), увлекательности (словарный запас и разнообразие) и тону сообщения (формальность, вежливость и уверенность).