Grammarly приобретет редактор документов Coda и объединит компании

Grammarly, украинская компания, разрабатывающая ИИ-сервисы для помощи в общении по-английски, приобретет Coda — известный редактор документов. Обе компании объединятся под руководством генерального директора Coda, Шишира Мехротры.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Grammarly соглашается купить Coda, производителя новаторских и мощных инструментов ИИ Coda Docs и Coda Brain. Наша цель состоит в том, чтобы добавить интеллект и гибкость Coda в опыт Grammarly и повысить производительность пользователей", – отметил Мехротры.

Об объединении компаний

В компании отмечают, что Grammarly обладает большим опытом использования искусственного интеллекта для повышения скорости и эффективности работы.

В течение последних 15 лет компания постоянно совершенствовала помощника ИИ, одновременно развивая мощную инфраструктуру. В частности, бизнес вырос до 40 миллионов ежедневных активных пользователей.

Grammarly и Coda объединяют усилия для создания платформы производительности на основе искусственного интеллекта для приложений и агентов, которая обеспечивает необходимые навыки, инструменты и знания для достижения полного потенциала, отмечают в пресс-службе.

В текстовый редактор Coda Docs планируется интегрировать Grammarly Assistant, чтобы улучшить функциональность текстового редактора.

Что известно о новом руководителе

Действующий CEO Grammarly, Рахул Рой-Чоудхури, покинет свой пост. Новую компанию возглавит Шишир Мехротра, соучредитель и генеральный директор Coda.

Новый руководитель компаний отмечает, что у Grammarly и Coda есть общее видение на будущее, где искусственный интеллект переосмыслит каждую бизнес-программу и рабочий процесс.

Информация о Coda

Coda – это облачный сервис для создания и управления документацией, работающей по схеме "все в одном" (all in one). Он помогает упорядоченно и взаимосвязано координировать различные виды документов (тексты, таблицы) и приложений через единый интерфейс для ускорения и оптимизации рабочих процессов.

Основанная в 2014 году компания имеет офисы в Белвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью.

Что известно о Grammarly

Grammarly – основанная в Украине онлайн-платформа на основе искусственного интеллекта для помощи в общении на английском языке, запущенная в 2009 году.

Grammarly , насчитывающая 40 миллионов ежедневных активных пользователей, является одним из самых привлекательных работодателей для украинских айтовцев.

Grammarly повышает качество письменного общения, предлагая рекомендации по правильности (грамматика и механики письма), четкости (краткость и понятность), увлекательности (словарный запас и разнообразие) и тону сообщения (формальность, вежливость и уверенность).

Имеет представительства в Киеве, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Ванкувер. и Берлине.

