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За неделю земельные аукционы принесли в бюджет более 8 млн грн

Земельные аукционы
земельные аукционы принесли в бюджет более 8 млн. грн. / Depositphotos

С 28 апреля по 2 мая в системе Prozorro.Продажи состоялось 23 онлайн-аукциона по передаче в субаренду государственных сельскохозяйственных земель. Общая площадь лотов составила 510,9 га.

Об этом сообщила пресс-служба "Земельного банка".

Торги прошли в Полтавской, Сумской, Житомирской, Харьковской и впервые — в Черниговской области.

Общий результат недельных торгов составляет 8,6 млн грн без НДС, а с учетом налога – 10,3 млн грн. Участие в аукционах приняли 86 участников, подавших соответствующее количество предложений. Средняя стоимость субаренды одного гектара земли достигла 16851 грн. По итогам торгов стартовая стоимость всех участков выросла в шесть раз.

Самая высокая конкуренция наблюдалась в Черниговской области, где за один из самых привлекательных участков площадью 182,27 гектара соревновались 13 участников. В результате стартовая цена выросла в 7,4 раза – до 3,7 млн грн. Стоимость субаренды одного гектара этого участка достигла 20524 грн.

1 и 2 мая в Prozorro. Продажи провели 10 аукционов, на которых выставили участки общей площадью 397,93 гектара. Лоты расположены в Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

Стартовая совокупная стоимость составила около 1 млн. грн., но по итогам торгов она выросла в 6,7 раза. Экономический эффект с учетом НДС – 8,6 млн грн. Средняя стоимость субаренды одного гектара за эти дни составила 18 083 грн.

Таким образом, ожидаемый экономический эффект от всех торгов за неделю составляет более 10 млн. грн. с НДС.

Добавим, что по итогам очередной недели онлайн-аукционов в системе Prozorro.Продажи, государство получило 37,3 млн грн от субаренды   сельскохозяйственных земель, еще 7,4 млн. грн. дополнительно поступит в виде НДС. Общий потенциальный экономический эффект может составить 44,7 млн. гривен.

Автор:
Татьяна Гойденко