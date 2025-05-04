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За тиждень земельні аукціони принесли бюджету понад 8 млн грн

Земельні аукціони
земельні аукціони принесли до бюджету понад 8 млн грн / Depositphotos

З 28 квітня по 2 травня в системі Prozorro.Продажі відбулося 23 онлайн-аукціони з передачі в суборенду державних сільськогосподарських земель. Загальна площа лотів склала 510,9 гектара. 

Про це повідомила пресслужба "Земельного банку".

Торги відбулися у Полтавській, Сумській, Житомирській, Харківській та вперше — у Чернігівській області.

Загальний результат тижневих торгів становить 8,6 млн грн без ПДВ, а з урахуванням податку — 10,3 млн грн. Участь в аукціонах взяли 86 учасників, які подали відповідну кількість пропозицій. Середня вартість суборенди одного гектара землі досягла 16 851 грн. За підсумками торгів стартова вартість усіх ділянок зросла у шість разів.

Найвища конкуренція спостерігалась у Чернігівській області, де за одну з найпривабливіших ділянок площею 182,27 гектара змагалися 13 учасників. У результаті стартова ціна зросла у 7,4 раза — до 3,7 млн грн. Вартість суборенди одного гектара цієї ділянки сягнула 20 524 грн.

1 та 2 травня у Prozorro.Продажі провели 10 аукціонів, на яких виставили ділянки загальною площею 397,93 гектара. Лоти розташовані у Сумській, Полтавській, Харківській та Чернігівській областях.

Стартова сукупна вартість становила близько 1 млн грн, але за підсумками торгів вона зросла у 6,7 раза. Економічний ефект із врахуванням ПДВ — 8,6 млн грн. Середня вартість суборенди одного гектара за ці дні сягнула 18 083 грн.

Таким чином, очікуваний економічний ефект від усіх торгів за тиждень становить понад 10 млн грн з ПДВ.

Додамо, що за підсумками чергового тижня онлайн-аукціонів у системі Prozorro.Продажі, держава отримала 37,3 млн грн від суборенди сільськогосподарських земель, ще 7,4 млн грн додатково надійде у вигляді ПДВ. Загальний потенційний економічний ефект може скласти 44,7 млн гривень.

Автор:
Тетяна Гойденко