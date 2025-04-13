Державні землі на аукціонах принесли понад 37 мільйонів гривень: підсумки тижня "Земельного банку"

За підсумками чергового тижня онлайн-аукціонів у системі Prozorro.Продажі, держава отримала 37,3 млн грн від суборенди сільськогосподарських земель, ще 7,4 млн грн додатково надійде у вигляді ПДВ. Загальний потенційний економічний ефект може скласти 44,7 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба "Земельного банку".

Протягом тижня відбулося 34 електронні торги, на яких були представлені ділянки у 9 областях: Сумській, Харківській, Кіровоградській, Одеській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Закарпатській та Миколаївській. Загальна площа земель, що були виставлені на торги, склала 2890 гектарів.

Протягом тижня в аукціонах взяли участь 122 пропозиції від учасників. Загальна площа запропонованих земельних ділянок становила 2890 гектарів.

Середня вартість суборенди за один гектар склала 12 898 гривень. Водночас стартова ціна всіх лотів зросла в середньому у 3,5 раза.

Найдорожчий лот тижня

Найбільший і найдорожчий лот тижня — ділянка на Миколаївщині, площею 1120 га, за яку змагалися п’ять учасників. Підсумкова ціна — 11,2 млн грн, або 10 074 грн за гектар.

Що стосується результатів за 11 квітня, того дня було проведено 10 аукціонів у Закарпатській, Харківській, Житомирській, Київській та Хмельницькій областях. Загальна площа земель, виставлених на торги, становила 218,15 гектара.

Учасники подали 32 пропозиції. Початкова сумарна вартість суборенди, яка складала 713 368 гривень, зросла у п’ять разів і досягла 3,5 мільйона гривень (без ПДВ). Очікуваний економічний ефект з урахуванням ПДВ — 4,2 мільйона гривень.

Найдорожчим лотом стала земельна ділянка площею 53,46 гектара на Хмельниччині. За неї змагалися п’ять учасників, і в результаті фінальна ставка склала 1,4 мільйона гривень. Таким чином, вартість одного гектара цієї ділянки — 27 493 гривні.

Нагадаємо, у період з 31 березня по 4 квітня в системі Prozorro.Продажі відбулися 35 онлайн-аукціонів з передачі в суборенду державних сільськогосподарських земель через систему "Земельний банк".