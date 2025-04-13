Государственные земли на аукционах принесли более 37 миллионов гривен: итоги недели "Земельного банка"

По итогам очередной недели онлайн-аукционов в системе Prozorro.Продажи, государство получило 37,3 млн грн от субаренды сельскохозяйственных земель, еще 7,4 млн грн дополнительно поступит в виде НДС. Общий потенциальный экономический эффект может составить 44,7 млн. гривен.

Об этом сообщила пресс-служба "Земельного банка".

В течение недели состоялось 34 электронных торга, на которых были представлены участки в 9 областях: Сумской, Харьковской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Закарпатской и Николаевской. Общая площадь земель, выставленных на торги, составила 2890 гектаров.

В течение недели в аукционах приняло участие 122 предложения от участников. Общая площадь предложенных земельных участков составила 2890 га.

Средняя стоимость субаренды за гектар составила 12 898 гривен. В то же время, стартовая цена всех лотов выросла в среднем в 3,5 раза.

Самый дорогой лот недели

Самый большой и дорогой лот недели — участок в Николаевской области, площадью 1120 га, за который соревновались пять участников. Итоговая цена — 11,2 млн грн, или 10 074 грн за гектар.

Что касается результатов за 11 апреля, в этот день было проведено 10 аукционов в Закарпатской, Харьковской, Житомирской, Киевской и Хмельницкой областях. Общая площадь земель, выставленных на торги, составила 218,15 га.

Участники подали 32 предложения. Начальная суммарная стоимость субаренды, которая составляла 713368 гривен, выросла в пять раз и достигла 3,5 миллиона гривен (без НДС). Ожидаемый экономический эффект с учетом НДС – 4,2 миллиона гривен.

Самым дорогим лотом стал земельный участок площадью 53,46 гектара в Хмельницкой области. За нее соперничали пять участников, и в результате финальная ставка составила 1,4 миллиона гривен. Таким образом, стоимость одного гектара этого участка – 27 493 гривны.

Напомним, в период с 31 марта по 4 апреля в системе Prozorro. Продажи состоялись 35 онлайн-аукционов по передаче в субаренду государственных сельскохозяйственных земель через систему "Земельный банк".