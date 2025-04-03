Итоги "Земельного банка": за полгода в бюджет привлечено 585 млн

За шесть месяцев работы онлайн-аукционов "Земельного банка" более 20 тыщ гектаров государственных сельскохозяйственных земель было передано в использование на прозрачных и конкурентноспособных условиях. В результате этих аукционов в бюджет поступило 584,9 млн. грн. с учетом НДС.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Министр экономики Юлия Свириденко подчеркнула, что онлайн-аукционы изменили подход к управлению государственными сельскохозяйственными землями. В среднем семь участников соревнуются за каждый лот, что позволяет увеличить стартовую стоимость субаренды в восемь раз.

С 1 октября 2024 г. в системе "Прозорро.Продажи" состоялось 506 онлайн-аукционов, во время которых выставлено на торги 35 235 гектаров земли в 17 областях Украины. По итогам этих торгов заключен 271 договор субаренды на общую площадь 20521 га.

Самая высокая конкуренция наблюдалась в Винницкой области, где за каждый лот боролись в среднем 22 участника, в Полтавской и Черкасской областях – по 14 участников. Самая высокая средняя цена за гектар была зафиксирована в Ивано-Франковской области — 47,5 тыс. грн, а самую низкую – в Закарпатье (3 496 грн/га).

Большинство заявок на участие в торгах (69,1%) подали малые и средние фермерские хозяйства, что подтверждает высокий спрос на государственные земли. Некоторые участники заключили более 20 договоров и уже приступили к хозяйственной деятельности на полученных участках.

Генеральный директор ООО "Государственный земельный банк" Ярослав Ярославский подчеркнул, что открытые аукционы способствуют эффективному использованию земель, приносящих стабильные поступления в бюджет.

По словам СЭО "Прозорро.Продажи" Сергея Бута, "Земельный банк" уже стал лидером среди организаторов земельных торгов в Украине по объемам привлеченных средств. Средняя стоимость субаренды на этих аукционах растет в семь раз, что значительно превышает средние показатели по другим земельным торгам.

По состоянию на 3 апреля в системе "Прозорро.Продажи" доступны 394 земельных участка общей площадью почти 12 тыс. га. Самый большой лот – участок площадью 3 969 га в Кировоградской области, стартовая цена которого составляет 13,7 млн. грн. Самый маленький участок площадью 0,03 га расположен на Закарпатье.

Всего с начала работы проекта было объявлено 966 аукционов в 18 областях Украины относительно земель общей площадью 42 223 га.

В октябре – декабре 2024 года в рамках проекта "Земельный банк" состоялось 266 успешных аукционов по передаче в субаренду государственных сельскохозяйственных земель на общую сумму 757 млн грн.