Рекордная неделя торгов "Земельного банка": реализовано права субаренды на 57,8 млн грн

За неделю с 24 по 28 марта в системе Prozorro. Продажи успешно прошли 42 онлайн-аукциона по субаренде государственных сельскохозяйственных земель.

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Об этом сообщает пресс-служба "Земельного банка".

Впервые такие торги прошли на Харьковщине, а также охватили Сумскую, Николаевскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области. Общая площадь выставленных земель составила 3452 гектара.

Самый дорогой лот недели

Наиболее конкурентные торги прошли за 214 гектаров на Днепропетровщине. За этот участок соревновались 15 участников, что повысило начальную ставку в 5 раз – до 4,3 млн. грн.

Стоимость 1 га достигла более 20 тысяч гривен.

Ключевые результаты аукционов

Общая стоимость проданных прав субаренды по итогам недели составила 57,8 миллионов гривен. С учетом налога на добавленную стоимость потенциальный экономический эффект от торгов может составить 69,3 миллиона гривен.

В общей сложности в торгах приняли участие 255 участников, а средняя конкуренция за лот составляла шесть претендентов. Средняя стоимость субаренды одного гектара земли достигла 16751 гривны.

В то же время, итоговые цены на земельные участки выросли в 4,5 раза по сравнению с начальными ставками.

Добавим, что в течение недели 17-21 марта в системе Prozorro.Продажи состоялось 25 а укционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель в Сумской и Николаевской областях. Общая площадь выставляемых участков составила 2799,04 га.