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Налоговые поступления за землю за два первых месяца 2025 года выросли на 13%
В первые два месяца 2025 года местные бюджеты пополнились более чем на 6,6 млрд грн благодаря плате за землю, что на 13% (или 0,75 млрд грн) больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда поступления составили 5,85 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
Уточняется, что наибольшую сумму платы за землю – 90%, или почти 5,97 млрд грн уплатили юридические лица. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года это на 12,69% или на 0,67 млрд грн больше.
Физические лица пополнили местные казны на 0,63 млрд грн, что на уровне показателя соответствующего периода в прошлом году.
Тройка лидеров по уплате налога:
- Днепропетровская область – 1,16 млрд грн,
- Киев – 1,01 млрд грн,
- Львовская область – 461,61 млн. грн.
Плата за землю (земельный налог)
В ведомстве напомнили, что плата за землю – обязательный платеж в составе налога на имущество. Он включает земельный налог или арендную плату за земельные участки государственной и коммунальной собственности.
Согласно нормам Налогового кодекса Украины, собственники земли и землепользователи уплачивают плату за землю со дня возникновения (государственной регистрации) права собственности или права пользования земельным участком.
В случае прекращения права собственности или права пользования земельным участком, плата за землю уплачивается за фактический период пребывания земли в собственности или пользовании в текущем году.
Напомним, "Государственный земельный банк" впервые уплатил 55,7 млн грн минимального налогового обязательства (МНС) за 2024 год. Денежные средства поступили в бюджет за земельные участки общей площадью около 100 тысяч гектаров, которые переданы банку в управление. В 2024 году благодаря прозрачной субаренде государственных земель через онлайн-аукционы "Земельного банка" в бюджет уже поступило почти 344 млн грн. Эти средства уплатили субарендаторы, получившие право пользования землей на конкурентных условиях.