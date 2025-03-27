Податкові надходження за землю за два перші місяці 2025 року зросли на 13%

У перші два місяці 2025 року місцеві бюджети поповнилися на понад 6,6 млрд грн завдяки платі за землю, що на 13% (або 0,75 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження склали 5,85 млрд грн.

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Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Уточнюється, що найбільшу суму плати за землю – 90 %, або майже 5,97 млрд грн сплатили юридичні особи. Порівняно з відповідним періодом минулого року це на 12,69 %, або на 0,67 млрд грн більше.

Фізичні особи поповнили місцеві скарбниці на 0,63 млрд грн, що на рівні показника відповідного періоду минулого року.

Трійка лідерів у сплаті податку:

Дніпропетровська область – 1,16 млрд грн,

– 1,16 млрд грн, Київ – 1,01 млрд грн,

– 1,01 млрд грн, Львівська область – 461,61 млн грн.

Плата за землю (земельний податок)

У відомстві нагадали, що плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно. Він охоплює земельний податок або орендну плату за земельні ділянки державної та комунальної власності.

Згідно з нормами Податкового кодексу України власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення (державної реєстрації) права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Нагадаємо, "Державний земельний банк" вперше сплатив 55,7 млн грн мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) за 2024 рік. Кошти надійшли до бюджету за земельні ділянки загальною площею близько 100 тисяч гектарів, які передані банку в управління. Загалом у 2024 році завдяки прозорій суборенді державних земель через онлайн-аукціони "Земельного банку" до бюджету вже надійшло майже 344 млн грн. Ці кошти сплатили суборендарі, які отримали право користування землею на конкурентних умовах.