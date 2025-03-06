Оренда держземель принесла до бюджету 55,7 млн грн мінімального податкового зобов’язання

ТОВ "Державний земельний банк" вперше сплатило 55,7 млн грн мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) за 2024 рік. Кошти надійшли до бюджету за земельні ділянки загальною площею близько 100 тисяч гектарів, які передані банку в управління.

Про це повідомила пресслужба Земельного банку.

"Державна земля працює на державу! Запуск ефективного управління через "Земельний банк" – це системне рішення, яке гарантує не лише прозорість, а й реальні доходи", – заявив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

МПЗ – це щорічний обов’язковий податок, який мають сплачувати власники та користувачі земельних ділянок. Цей механізм сприяє боротьбі з тіньовим використанням землі та забезпечує справедливе наповнення державного бюджету.

Генеральний директор "Державного земельного банку" Ярослав Ярославський наголосив, що їхня компанія стала першим землекористувачем, який сплатив МПЗ на таку значну суму.

Загалом у 2024 році завдяки прозорій суборенді державних земель через онлайн-аукціони "Земельного банку" до бюджету вже надійшло майже 344 млн грн. Ці кошти сплатили суборендарі, які отримали право користування землею на конкурентних умовах.

Додамо, з 24 по 28 лютого в системі Prozorro.Продажі відбулося 18 аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель.