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Аренда госземель принесла в бюджет 55,7 млн грн минимального налогового обязательства

Аренда госземель принесла в бюджет 55,7 млн грн минимального налогового обязательства
Средства поступили за земельные участки площадью 100 тысяч гектаров

ООО "Государственный земельный банк" впервые уплатило 55,7 млн. грн. минимального налогового обязательства (МНС) за 2024 год. Денежные средства поступили в бюджет за земельные участки общей площадью около 100 тысяч гектаров, которые переданы банку в управление.

Об этом сообщила пресс-служба Земельного банка.

"Государственная земля работает на государство! Запуск эффективного управления через "Земельный банк" – это системное решение, гарантирующее не только прозрачность, но и реальные доходы", – заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

МНС – это ежегодный обязательный налог, который должны платить владельцы и пользователи земельных участков. Этот механизм способствует борьбе с теневым использованием земли и обеспечивает справедливое наполнение государственного бюджета.

Генеральный директор "Государственного земельного банка" Ярослав Ярославский подчеркнул, что их компания стала первым землепользователем, уплатившим МНС на столь значительную сумму.

В 2024 году благодаря прозрачной субаренде государственных земель через онлайн-аукционы "Земельного банка" в бюджет уже поступило почти 344 млн грн. Эти средства уплатили субарендаторы, получившие право пользования землей на конкурентных условиях.

С 24 по 28 февраля в системе Prozorro.Продажи состоялось 18 аукционов по субаренде государственных   сельскохозяйственных земель.

Автор:
Татьяна Гойденко