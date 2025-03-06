Аренда госземель принесла в бюджет 55,7 млн грн минимального налогового обязательства

ООО "Государственный земельный банк" впервые уплатило 55,7 млн. грн. минимального налогового обязательства (МНС) за 2024 год. Денежные средства поступили в бюджет за земельные участки общей площадью около 100 тысяч гектаров, которые переданы банку в управление.

Об этом сообщила пресс-служба Земельного банка.

"Государственная земля работает на государство! Запуск эффективного управления через "Земельный банк" – это системное решение, гарантирующее не только прозрачность, но и реальные доходы", – заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

МНС – это ежегодный обязательный налог, который должны платить владельцы и пользователи земельных участков. Этот механизм способствует борьбе с теневым использованием земли и обеспечивает справедливое наполнение государственного бюджета.

Генеральный директор "Государственного земельного банка" Ярослав Ярославский подчеркнул, что их компания стала первым землепользователем, уплатившим МНС на столь значительную сумму.

В 2024 году благодаря прозрачной субаренде государственных земель через онлайн-аукционы "Земельного банка" в бюджет уже поступило почти 344 млн грн. Эти средства уплатили субарендаторы, получившие право пользования землей на конкурентных условиях.

С 24 по 28 февраля в системе Prozorro.Продажи состоялось 18 аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель.