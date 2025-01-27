Арендаторов земель заставят производить агрохимические паспорта: для чего они

ООО "Государственный земельный банк" сообщил субарендаторам о необходимости изготовления агрохимических паспортов берущихся в аренду участков сельскохозяйственных земель. Такое требование устанавливается для сохранения плодородия почв и контроля их состояния.

Об этом сообщила пресс-служба "Земельного банка".

Что такое агрохимический паспорт и для чего он нужен

Отмечается, что агрохимический паспорт — это документ, содержащий информацию о состоянии почвы, его химическом составе, уровне загрязнения токсичными веществами и рекомендации по уходу. Паспорт помогает:

определить меры по улучшению состояния почвы;

оценить уровень питательных веществ;

сравнить начальное и текущее состояние земли;

предотвратить деградацию почв;

определить оптимальные методы использования земель для сохранения их плодородия.

По словам генерального директора "Государственный земельный банк" Ярослава Ярославского, изготовление агрохимических паспортов является обязательным условием выполнения договоров субаренды.

"Эффективное использование каждого гектара является приоритетом для нас, как государственного оператора, так и для аграриев — победителей наших торгов, которые платят значительную плату за субаренду земли. Через 14 лет, когда истечет срок субаренды, нужно будет сравнить состояние почвы в начале и конце договора. Также предполагается периодический контроль раз в 5 лет для оценки изменений в составе почвы", — отметил Ярославский.

Как это будет происходить

Каждый субарендарь получит официальное письмо с детальными разъяснениями о необходимости изготовления агрохимического паспорта. Первый этап предполагает создание стартового паспорта, когда удобрения еще не были внесены. Это позволит зафиксировать базовое состояние почвы.

Анализы почвы будут проводиться в сертифицированных лабораториях и специализированных учреждениях.

"Государственный земельный банк" отмечает, что агрохимическая паспортизация почв является ключевым шагом для сохранения их плодородия, повышения эффективности использования земель и обеспечения прозрачных отношений между субарендарями и государственным оператором.

Добавим, 68% победителей онлайн-аукционов "Земельного банка" — это малые и средние агропредприятия, имеющие штат до 60 работников.