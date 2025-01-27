Суборендарів земель змусять виготовляти агрохімічні паспорти: для чого вони

ТОВ "Державний земельний банк" повідомив суборендарів про необхідність виготовлення агрохімічних паспортів ділянок сільськогосподарських земель, які беруться в оренду. Така вимога встановлюється для збереження родючості ґрунтів і забезпечення контролю їхнього стану.

Про це повідомила пресслужба "Земельного банку".

Що таке агрохімічний паспорт і для чого він потрібен

Зазначається, що агрохімічний паспорт — це документ, який містить інформацію про стан ґрунту, його хімічний склад, рівень забруднення токсичними речовинами та рекомендації щодо догляду. Паспорт допомагає:

визначити заходи для покращення стану ґрунту;

оцінити рівень поживних речовин;

порівняти початковий і поточний стан землі;

запобігти деградації ґрунтів;

визначити оптимальні методи використання земель для збереження їхньої родючості.

За словами генерального директора "Державний земельний банк" Ярослава Ярославського, виготовлення агрохімічних паспортів є обов’язковою умовою виконання договорів суборенди.

"Ефективне використання кожного гектара є пріоритетом для нас, як державного оператора, так і для аграріїв — переможців наших торгів, які сплачують значну плату за суборенду землі. Через 14 років, коли закінчиться термін суборенди, потрібно буде порівняти стан ґрунту на початку та наприкінці договору. Також передбачається періодичний контроль раз на 5 років для оцінки змін у складі ґрунту", — зазначив Ярославський.

Як це відбуватиметься

Кожен суборендар отримає офіційний лист із детальними роз’ясненнями щодо необхідності виготовлення агрохімічного паспорта. Перший етап передбачає створення стартового паспорта, коли добрива ще не були внесені. Це дозволить зафіксувати базовий стан ґрунту.

Аналізи ґрунту проводитимуться у сертифікованих лабораторіях та спеціалізованих установах.

"Державний земельний банк" наголошує, що агрохімічна паспортизація ґрунтів є ключовим кроком для збереження їхньої родючості, підвищення ефективності використання земель і забезпечення прозорих відносин між суборендарями та державним оператором.

Додамо, 68% переможців онлайн-аукціонів "Земельного банку" — це малі та середні агропідприємства, які мають штат до 60 працівників.