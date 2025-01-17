На аукціон повторно виставили найбільшу ділянку "Земельного банку"

Система Prozorro.Продажі оголосила повторний аукціон із продажу найбільшої сільськогосподарської ділянки "Земельного банку" площею 3968,9 га, розташованої у Кіровоградській області.

Про це повідомила пресслужба "Земельного банку".

Стартова ціна лота становить 13,7 мільйона гривень. Ділянка призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а термін її оренди складає 14 років.

Торги заплановані на 17 лютого 2025 року. Завдяки зручному розташуванню, великій площі та високій якості ґрунтів ця ділянка є вкрай привабливим активом для аграрних компаній, які планують масштабні бізнес-проєкти.

Для участі в аукціоні зацікавленим потрібно:

Зареєструватися на платформі Prozorro.Продажі через один із підключених майданчиків.

Подати заяву на участь та пакет необхідних документів.

Сплатити реєстраційний збір та гарантійний внесок у розмірі 4 мільйони гривень.

Учасники матимуть можливість запропонувати свої ставки, змагаючись за право оренди активу із значним потенціалом розвитку.

Додамо, що цю ділянку вже виставляли на аукціон раніше, але він не відбувся. Переможець ТОВ "Братське-Агро", яке на торгах запропонувало 133 млн гривень без ПДВ, протягом 20 робочих днів не уклало договір суборенди з "Державним земельним банком".

Також переможець мав сплатити запропоновану суму та ПДВ упродовж наступних 5 робочих днів. Однак зобов’язання не були виконані.

Генеральний директор "Земельного банку" Ярослав Ярославський зазначив, що "Братське-Агро" вже не зможе взяти участь у новому аукціоні та поборотися за цей лот.

Варто зазначити, що це підприємство раніше успішно взяло в суборенду 6 земельних ділянок проєкту "Земельний банк" загальною площею майже 2 тисячі гектарів, сплативши 75 мільйонів гривень із ПДВ.

Нагадаємо, у жовтні – грудні 2024 року у рамках проєкту "Земельний банк" відбулося 266 успішних аукціонів із передачі в суборенду державних сільськогосподарських земель на загальну суму 757 млн грн.