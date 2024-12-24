Блокування земельних аукціонів на Одещині: збитки держави можуть скласти понад 100 млн грн

Петровірівська сільська рада на Одещині блокує передачу в суборенду 5,4 тис. га державних сільськогосподарських земель через прозорі аукціони. Це може стати причиною недоотримання державою понад 100 мільйонів гривень потенційних доходів.

Про це повідомляє пресслужба "Земельного банку".

Зазначається, що мова йде про 81 земельну ділянку у Березівському районі Одеської області, що перебували у постійному користуванні державного підприємства під управлінням Міністерства юстиції.

На початку реалізації проєкту "Земельний банк", а саме на етапі погодження проєкту розпорядження про вилучення й передачу земельних ділянок у постійне користування, Петровірівська сільська рада подала позов до суду з вимогою визнати ці землі комунальними.

Повідомляється, що місцева влада посилається на Земельний кодекс, згідно з яким землі за межами населених пунктів мають належати територіальним громадам. У "Земельному банку" наголошують, що в кодексі є важливе виключення: землі, що перебувають у постійному користуванні, не підпадають під цю норму.

У липні, після ухвалення розпорядження Кабміну, за яким ці землі були вилучені у державного підприємства та передані у постійне користування державного оператора "Земельного банку", сільська рада подала до суду заяву про забезпечення позову. У результаті суд наклав арешт та заборонив проводити будь-які дії з земельними ділянками, зокрема передачу їх в оренду та суборенду.

"Наразі розпорядник земель навіть не передає їх "Державному земельному банку" в оренду", - йдеться в повідомленні пресслужби держоператора.

Збитки можуть перевищити 100 мільйонів гривень

За словами гендиректора ТОВ "Державний земельний банк" Ярослава Ярославського, на сьогодні середня вартість гектара державних земель в результаті аукціонів складає близько 28 тисяч гривень, а зростання вартості фіксується у 8 разів. З урахуванням цього, потенційні доходи від суборенди 5,4 тисяч гектарів земель на Одещині, можуть складати понад 100 мільйонів гривень щорічно, 16 мільйонів (12% від НГО) з яких вже були б гарантовано сплачені.

"Ми в "Державному земельному банку" наполягаємо на необхідності законного та прозорого процесу передачі землі в користування, ефективного управління та обробітку цих земель. Тому докладатимемо зусиль, аби розблокувати ці землі й відкрити до них доступ для аграріїв на чесних і справедливих умовах", - заявив він.

Також повідомляється, що з жовтня "Земельний банк" домагається залучення його як третьої особи у справі щодо передачі земель в Одеській області. Однак рішення з цього питання не було прийнято. Оскільки такі дії місцевої влади затягують процес передачі земель в суборенду та забезпечення надходжень до державного й місцевого бюджетів, державний оператор звернувся до НАБУ.