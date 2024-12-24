Блокировка земельных аукционов в Одесской области: убытки государства могут составить более 100 млн грн

Петровировский сельский совет в Одесской области блокирует передачу в субаренду 5,4 тыс. га государственных сельскохозяйственных земель через прозрачные аукционы. Это может стать причиной недополучения государством более 100 миллионов гривен потенциальных доходов.

Об этом сообщает пресс-служба "Земельного банка".

Отмечается, что речь идет о 81 земельном участке в Березовском районе Одесской области, находившихся в постоянном пользовании государственного предприятия под управлением Министерства юстиции.

В начале реализации проекта "Земельный банк", а именно на этапе согласования проекта распоряжения об изъятии и передаче земельных участков в постоянное пользование, Петровировский сельский совет подал иск в суд с требованием признать эти земли коммунальными.

Сообщается, что местные власти ссылаются на Земельный кодекс, согласно которому земли за пределами населенных пунктов должны принадлежать территориальным общинам. В "Земельном банке" подчеркивают, что в кодексе есть важное исключение: находящиеся в постоянном пользовании земли не подпадают под эту норму.

В июле после принятия распоряжения Кабмина, по которому эти земли были изъяты у государственного предприятия и переданы в постоянное пользование государственного оператора "Земельного банка", сельский совет подал в суд заявление об обеспечении иска. В результате суд наложил арест и запретил проводить любые действия с земельными участками, в частности, передачу их в аренду и субаренду.

"Сейчас распорядитель земель даже не передает их "Государственному земельному банку" в аренду", — говорится в сообщении пресс-службы госоператора.

Ущерб может превысить 100 миллионов гривен

По словам гендиректора ООО "Государственный земельный банк" Ярослава Ярославского, сегодня средняя стоимость гектара государственных земель в результате аукционов составляет около 28 тысяч гривен, а рост стоимости фиксируется в 8 раз. С учетом этого, потенциальные доходы от субаренды 5,4 тысяч гектаров земель на Одесщине могут составлять более 100 миллионов гривен ежегодно, 16 миллионов (12% от НГО) из которых уже были б гарантированно уплачены.

"Мы в "Государственном земельном банке" настаиваем на необходимости законного и прозрачного процесса передачи земли в пользование, эффективного управления и возделывания этих земель. Поэтому будем прилагать усилия, чтобы разблокировать эти земли и открыть к ним доступ для аграриев на честных и справедливых условиях", — заявил он.

Также сообщается, что с октября "Земельный банк" добивается привлечения его как третьего лица по делу о передаче земель в Одесской области. Однако решение по этому вопросу не было принято. Поскольку такие действия местных властей затягивают процесс передачи земель в субаренду и обеспечение поступлений в государственный и местный бюджеты, государственный оператор обратился в НАБУ.