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Аукционы "Земельного банка" за неделю принесли более 41 млн гривен

Аукционы "Земельного банка" за неделю принесли более 41 млн гривен
Иллюстрация: freepik

По итогам недели на платформе Prozorro.Продажи состоялись успешные аукционы по субаренде государственных сельскохозяйственных земель в пяти регионах Украины. Общая сумма победных ставок составила 41,1 млн грн (вместе с НДС – 49,3 млн грн).

Об этом сообщили в пресс-службе "Земельного банка ".

Согласно сообщению, за неделю было проведено 14 аукционов в Днепропетровской, Николаевской, Житомирской, Кировоградской и Киевской областях. Общая площадь земельных участков, представленных на торгах, составила 2414 га.

В торгах приняли участие 85 участников, в том числе местные аграрные предприятия, средний бизнес и малые фермерские хозяйства. Среднее количество участников на лот — 6 человек.

Средняя стоимость субаренды за 1 гектар превысила 17 тысяч гривен, что свидетельствует о значительном интересе к государственным землям.

Стоимость земельных участков в ходе торгов выросла в 6,2 раза.

Самый большой лот

Самым большим и дорогим лотом стал земельный участок на Николаевщине площадью 1120 гектаров. В ходе торгов ее стоимость выросла до 16,1 млн грн, а цена за 1 гектар составила 14,4 тысяч гривен.

Добавим, что 16 декабря на онлайн-аукционах "Земельного банка" в Кировоградской и Николаевской областях заключили сделки на сумму 7,7 млн. грн. (без учета НДС).

Также стоит отметить, что 68% победителей онлайн-аукционов "Земельного банка" — это малые и средние агропредприятия, имеющие штат до 60 работников.

Отмечается, что уже на следующей неделе состоятся финальные торги "Земельного банка" в 2024 году.

Автор:
Татьяна Гойденко