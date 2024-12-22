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Аукціони "Земельного банку" за тиждень принесли понад 41 мільйон гривень

Аукціони "Земельного банку" за тиждень принесли понад 41 мільйон гривень
Ілюстрація: freepik

За підсумками тижня на платформі Prozorro.Продажі відбулися успішні аукціони з суборенди державних сільськогосподарських земель у п’яти регіонах України. Загальна сума переможних ставок склала 41,1 млн грн (разом із ПДВ — 49,3 млн грн).

Про це повідомили в пресслужбі "Земельного банку".

Згідно з повідомленням, протягом тижня було проведено 14 аукціонів у Дніпропетровській, Миколаївській, Житомирській, Кіровоградській та Київській областях. Загальна площа земельних ділянок, представлених на торгах, склала 2414 гектарів.

У торгах взяли участь 85 учасників, серед яких місцеві аграрні підприємства, середній бізнес і малі фермерські господарства. Середня кількість учасників на лот — 6 осіб.

Середня вартість суборенди за 1 гектар перевищила 17 тисяч гривень, що свідчить про значний інтерес до державних земель.

Вартість земельних ділянок під час торгів зросла у 6,2 раза.

Найбільший лот

Найбільшим і найдорожчим лотом стала земельна ділянка на Миколаївщині площею 1120 гектарів. У ході торгів її вартість зросла до 16,1 млн грн, а ціна за 1 гектар становила 14,4 тисячі гривень.

Додамо, що 16 грудня на онлайн-аукціонах "Земельного банку" у Кіровоградській та Миколаївській областях уклали угоди на суму 7,7 млн грн (без урахування ПДВ). Загальна площа лотів склала 329 гектарів.

Також варто зазначити, що 68% переможців онлайн-аукціонів "Земельного банку" — це малі та середні агропідприємства, які мають штат до 60 працівників. 

Зазначається, що вже наступного тижня відбудуться фінальні торги "Земельного банку" у 2024 році.

Автор:
Тетяна Гойденко