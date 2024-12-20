Результати земельних аукціонів на Миколаївщині: продано 1321 га за 21 млн грн

20 грудня відбулися онлайн-аукціони "Земельного банку", на яких виставили три лоти загальною площею 1321 гектар. Торги стосувалися суборенди державних земель сільськогосподарського призначення у Миколаївській області.

Про це повідомили у пресслужбі "Земельного банку".

Стартова вартість цих ділянок становила 4,1 млн грн, однак у ході торгів вона зросла у 5,1 рази — до 21 млн грн (з урахуванням ПДВ).

Середня ціна за гектар склала 15 858 грн, а очікуваний економічний ефект із ПДВ може досягти 25,1 млн грн.

Найдорожчий лот

Найдорожчою ділянкою дня стала територія у Вільнозапорізькій сільській громаді площею 1120,66 га. Її вартість під час аукціону зросла у 4,6 рази — до 16,1 млн грн, а середня ціна за гектар склала 14 366 грн.

За цю ділянку змагалися два учасники, і перемогу здобуло місцеве аграрне підприємство.

Нагадаємо, 16 грудня на онлайн-аукціонах "Земельного банку" уклали угоди на суму 7,7 млн грн (без урахування ПДВ). Торги стосувалися суборенди державних земель сільськогосподарського призначення у Кіровоградській та Миколаївській областях, де загальна площа лотів склала 329 гектарів.

За перші два місяці реалізації проєкту "Земельний банк" у системі електронних торгів Prozorro.Продажі було проведено209 аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель. Загальна площа переданих у суборенду ділянок становила 19 164 гектари.