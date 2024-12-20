Результаты земельных аукционов в Николаевской области: продано 1321 га за 21 млн грн

20 декабря прошли онлайн-аукционы "Земельного банка", на которых выставили три лота общей площадью 1321 гектар. Торги касались субаренды государственных земель сельскохозяйственного назначения в Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе "Земельного банка".

Стартовая стоимость этих участков составила 4,1 млн грн, однако в ходе торгов она выросла в 5,1 раза – до 21 млн грн (с учетом НДС).

Средняя цена за гектар составила 15858 грн, а ожидаемый экономический эффект по НДС может достигнуть 25,1 млн грн.

Самый дорогой лот

Самым дорогим участком дня стала территория в Вольнозапорожской сельской общине площадью 1120,66 га. Ее стоимость во время аукциона выросла в 4,6 раза – до 16,1 млн грн, а средняя цена за гектар составила 14 366 грн.

За этот участок соревновались два участника, и победу одержало местное аграрное предприятие.

Напомним, 16 декабря на онлайн-аукционах "Земельного банка" заключили сделки на сумму 7,7 млн. грн. (без учета НДС). Торги касались субаренды государственных земель сельскохозяйственного назначения в Кировоградской и Николаевской областях, где общая площадь лотов составила 329 гектаров.

За первые два месяца реализации проекта "Земельный банк" в системе электронных торгов Prozorro.Продажи было проведено 209 аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель. Общая площадь переданных в субаренду участков составляла 19164 гектара.