7,7 млн грн: результат земельных аукционов в Кировоградской и Николаевской областях

16 декабря на онлайн-аукционах "Земельного банка" заключили сделки на сумму 7,7 млн. грн. (без учета НДС). Торги касались субаренды государственных земель сельскохозяйственного назначения в Кировоградской и Николаевской областях, где общая площадь лотов составила 329 га.

Об этом сообщила пресс-служба "Земельного банка".

В ходе аукционов поступило 21 предложение участников. Начальная совокупная стоимость лотов составила 959 тысяч. грн, однако благодаря конкуренции она выросла в 8 раз, достигнув 7,7 млн. грн. Средняя стоимость одного гектара в ходе торгов составила 23 331 грн.

Наибольшая прибыль

Наибольшую прибыль принес лот с земельным участком в Кировоградской области площадью 97,2 га. Начальная ставка в 422,4 тыс. грн повысилась в 7,8 раза и составила 3,3 млн грн.

За этот лот соперничали 9 участников, а победителем стало местное аграрное предприятие.

Ожидаемый экономический эффект от сегодняшних торгов может составить 9,2 млн. грн.

В случае своевременного заключения договоров и полной уплаты годовой суммы субаренды, победители получат право пользования земельными участками на 14 лет.

Добавим, на прошлой неделе в системе Prozorro. Продажи успешно завершились 8 аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель в Кировоградской и Винницкой областях. Общая площадь выставленных на торги участков составила 441,7 га.

За первые два месяца реализации проекта "Земельный банк" в системе электронных торгов Prozorro.Продажи было проведено 209 аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель. Общая площадь переданных в субаренду участков составляла 19164 гектара.