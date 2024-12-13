Аукционы субаренды госземель принесли 15,4 млн гривен за неделю

На этой неделе в системе Prozorro.Продажи успешно завершились 8 аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель в Кировоградской и Винницкой областях. Общая площадь выставленных на торги участков составила 441,7 га.

Об этом сообщает пресс-служба "Земельного банка".

Ключевые результаты торгов

Общая сумма, полученная по итогам аукционов, составила 15,4 млн. гривен.

Участие в торгах приняли 58 участников, со средним показателем в 8 претендентов на один участок. Среди участников преобладали местные фермеры и аграрные предприятия.

Средняя стоимость субаренды за гектар составила 34936 грн.. Начальная цена земельных участков в среднем выросла в 9,3 раза во время торгов.

Рекордный лот недели

Самым дорогим участком стала земельная площадь в 124 гектара Винницкой области. За право субаренды соревновались 9 участников, что подняло первоначальную стоимость в 10 раз — до 4,7 млн грн годовой арендной платы. В итоге цена одного гектара этого участка достигла 38 217 грн.

Результаты аукционов подтверждают эффективность конкурентного подхода к управлению государственной землей. Проведение таких торгов не только повышает рыночную стоимость государственных активов, но стимулирует ответственное использование ресурсов аграриями.

Добавим, за первые два месяца реализации проекта "Земельный банк" в системе электронных торгов Prozorro.Продажи были проведены 209 аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель. Общая площадь переданных в субаренду участков составляла 19 164 гектара.