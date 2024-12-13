Аукціони суборенди держземель принесли 15,4 млн гривень за тиждень

Цього тижня у системі Prozorro.Продажі успішно завершилися 8 аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель на Кіровоградщині та Вінниччині. Загальна площа виставлених на торги ділянок склала 441,7 гектара.

Про це повідомляє пресслужба "Земельного банку".

Ключові результати торгів

Загальна сума, отримана за підсумками аукціонів, склала 15,4 млн гривень. З урахуванням ПДВ потенційний економічний ефект оцінюється у 18,5 млн гривень.

Участь у торгах взяли 58 учасників, із середнім показником у 8 претендентів на одну ділянку. Серед учасників переважали місцеві фермери та аграрні підприємства.

Середня вартість суборенди за гектар склала 34 936 грн.. Початкова ціна земельних ділянок в середньому зросла у 9,3 раза під час торгів.

Рекордний лот тижня

Найдорожчою ділянкою стала земельна площа у 124 гектари на Вінниччині. За право її суборенди змагалися 9 учасників, що підняло початкову вартість у 10 разів — до 4,7 млн грн річної орендної плати. У підсумку, ціна одного гектара цієї ділянки досягла 38 217 грн.

Результати аукціонів підтверджують ефективність конкурентного підходу до управління державною землею. Проведення таких торгів не лише підвищує ринкову вартість державних активів, але й стимулює відповідальне використання ресурсів аграріями.

Додамо, за перші два місяці реалізації проєкту "Земельний банк" у системі електронних торгів Prozorro.Продажі було проведено 209 аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель. Загальна площа переданих у суборенду ділянок становила 19 164 гектари.