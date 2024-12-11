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На Дніпропетровщині відбудуться перші аукціони з суборенди державних земель
У грудні в Дніпропетровській області стартують аукціони з передачі державних земель у суборенду через платформу Prozorro.Продажі. Перші торги заплановані на 18, 23 та 24 грудня, де будуть представлені 11 земельних ділянок загальною площею 513,14 гектарів.
Про це повідомили у пресслужбі "Земельного банку".
Площа земельних ділянок, які пропонуються на аукціоні, варіюється від 6 гектарів до 214 гектарів.
Усі земельні ділянки передаються в суборенду на однаковий термін, що становить 14 років.
Зазначаються, що всі землі мають різне цільове призначення, здебільшого — для ведення товарного сільськогосподарського виробництва або підсобного господарства.
Загальний обсяг земель для суборенди
У межах першої черги торгів аграріям запропонують 20 земельних ділянок площею 910 гектарів.
Найбільша ділянка площею 214,01 гектара розташована у Магдалинівській селищній територіальній громаді. Її стартова вартість суборенди становить 778 032 гривні, а торги за цю ділянку відбудуться 18 грудня.
Найменша ділянка, площею 6,6 гектара, знаходиться у Девладівській сільській територіальній громаді. Стартова ціна її суборенди складає 21 976 гривень, аукціон з цієї ділянки заплановано на 23 грудня.
Нагадаємо, за перші два місяці реалізації проєкту "Земельний банк" у системі електронних торгів Prozorro.Продажі було проведено 209 аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель. Загальна площа переданих у суборенду ділянок становила 19 164 гектари.