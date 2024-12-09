Земельні аукціони: на торгах продали п'ять ділянок за 11,5 млн грн

В ході аукціонів "Земельного банку" 9 грудня було продано п'ять земельних ділянок загальною площею 318,7 гектарів. Лотами на торгах були ділянки у Вінницькій та Кіровоградській областях.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба "Земельного банку".

Зазначається, що у ході торгів ТОВ "Державний земельний банк" отримав 40 пропозицій від учасників. Початкова сумарна вартість суборенди земельних ділянок — 1,3 млн грн — зросла в 9 разів.

При цьому сума переможних ставок склала 11,5 млн грн, а загальний економічний ефект із врахуванням 20% ПДВ — 13,8 млн грн.

Зображення: Пресслужба "Земельного банку"

Повідомляється, що середня вартість гектара за підсумками аукціонів становить 36 158 грн.

Який лот став найдорожчим

Найдорожчим та найбільшим лотом дня стала земельна ділянка площею 124 га на Вінниччині. За право її користування змагалися 9 учасників, що призвело до зростання початкової вартості ділянки у 10 разів — до 4,7 млн грн річної суборендної плати.

Вартість одного гектара цієї ділянки сягнула 38 217 грн.

В "Земельному банку" зауважують, що ця ділянка та усі інші лоти сьогоднішнього дня були вже вдруге представлені на торгах. Попри забезпечену конкуренцію та інтерес учасників, попередні торги не завершилися підписанням протоколів через невідповідність поданих учасниками документів.

"Однак сьогодні місцеві аграрні підприємства та фермерські господарства отримали новий шанс позмагатися за право суборенди цих якісних сільськогосподарських земель", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, за перші два місяці реалізації проєкту "Земельний банк" у системі електронних торгів Prozorro.Продажі було проведено 209 аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель. Загальна площа переданих у суборенду ділянок становила 19 164 гектари.

Додамо, 28 листопада на платформі Prozorro.Продажі відбувся рекордний аукціон із суборенди найбільшої ділянки проєкту "Земельний банк". Земельна ділянка площею 3969,9 га в Кіровоградській області була продана за 133 млн грн, що в 11 разів перевищує стартову ціну у 12,19 млн грн.