Богдан Данилишин очолив новостворену наглядову раду "Земельного банку"

Фонд державного майна створив у "Державному земельному банку" наглядову раду, метою якої буде забезпечити стратегічне управління та прозорість діяльності державного оператора на ринку суборенди землі.

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Як повідомляють у фонді, основним завданням наглядової ради є контролювання діяльності "Земельного банку" та забезпечення відповідності його роботи законодавству та статуту товариства.

До повноважень ради входять затвердження стратегічного плану розвитку, фінансових та інвестиційних планів; контроль за управлінням ризиками; впровадження антикорупційної політики; формування політики корпоративної соціальної відповідальності; а також формування політики сталого розвитку.

Хто увійшов до наглядової ради "Держзембанку"

Наприкінці листопада відбулося її перше засідання, на якому головою ради було обрано Богдана Данилишина. До складу наглядової ради увійшли також експерти Ігор Потьомка, Олександр Васильченко, Станіслав Банчук, які мають значний досвід у сфері управління та менеджменту. Крім того, було утворено комітет з питань аудиту.

"Ми працюватимемо над тим, аби ТОВ "Державний земельний банк" мало статус надійного оператора, який відіграє ключову роль у реалізації прозорого механізму суборенди державних сільськогосподарських земель та наповненні бюджетів громад і держави. Я вітаю створення структури ТОВ "Державний земельний банк". Вважаю, що це була вчасна і потрібна ініціатива", - прокоментував Данилишин.

Наступні засідання ради будуть присвячені стратегічному плану розвитку товариства, затвердженню фінплану та розгляду звіту про виконання фінансового плану за поточний рік.

Хто такий Богдан Данилишин

Нагадаємо, що з грудня 2007 до лютого 2010 року Данилишин був міністром економіки в уряді Юлії Тимошенко. Після цього, в серпні 2010 року, його оголосили у внутрішньодержавний і міжнародний розшук через звинувачення у зловживанні на посаді міністра владою шляхом сприяння певній компанії під час процедури держзакупівлі.

Вже у жовтні того року його затримали в Чехії, де він згодом отримав притулок. В грудні ж 2012 року Генеральна прокуратура України закрила справу проти ексміністра через відсутність складу злочину та зняла його з міжнародного розшуку. В червні 2014 року він повернувся до України.

З 25 жовтня 2016 року до 14 листопада 2022 року Данилишин протягом двох термінів був головою ради Національного банку України. Після завершення другої каденції залишився простим членом ради ще майже на рік, завершивши роботу у ній 24 жовтня 2023 року.