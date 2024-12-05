Богдан Данилишин возглавил новосозданный набсовет "Земельного банка"

Фонд государственного имущества создал в "Государственном земельном банке" наблюдательный совет, целью которого будет обеспечение стратегического управления и прозрачности деятельности государственного оператора на рынке субаренды земли.

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Как сообщают в фонде, основной задачей набсовета является контроль деятельности "Земельного банка" и обеспечение соответствия его работы законодательству и уставу общества.

В полномочия совета входят утверждение стратегического плана развития, финансовых и инвестиционных планов; контроль за управлением рисками; внедрение антикоррупционной политики; формирование политики корпоративной социальной ответственности; а также формирование политики устойчивого развития.

Кто вошел в набсовет "Госзембанка"

В конце ноября состоялось его первое заседание, на котором председателем совета был избран Богдан Данилишин. В состав набсовета вошли также эксперты Игорь Потемка, Александр Васильченко, Станислав Банчук, имеющие значительный опыт в сфере управления и менеджмента. Кроме того, был создан комитет по вопросам аудита.

"Мы будем работать над тем, чтобы ООО "Государственный земельный банк" имело статус надежного оператора, который играет ключевую роль в реализации прозрачного механизма субаренды государственных сельскохозяйственных земель и наполнении бюджетов общин и государства. Я приветствую создание структуры ООО "Государственный земельный банк". Считаю, что это была своевременная и нужная инициатива", – прокомментировал Данилишин.

Следующие заседания совета будут посвящены стратегическому плану развития госкомпании, утверждению финплана и рассмотрению отчета о выполнении финплана за текущий год.

Кто такой Богдан Данилишин

Напомним, что с декабря 2007 по февраль 2010 года Данилишин был министром экономики в правительстве Юлии Тимошенко. После этого, в августе 2010 года, он был объявлен во внутригосударственный и международный розыск из-за обвинений в злоупотреблении в должности министра властью путем содействия определенной компании в ходе процедуры госзакупки.

Уже в октябре того же года его задержали в Чехии, где он впоследствии получил убежище. В декабре 2012 года Генеральная прокуратура Украины закрыла дело против экс-министра из-за отсутствия состава преступления и сняла его с международного розыска. В июне 2014 года он вернулся в Украину.

С 25 октября 2016 года по 14 ноября 2022 года Данилишин в течение двух сроков был председателем совета Национального банка Украины. После завершения второй каденции остался простым членом совета еще почти на год, завершив работу в нем 24 октября 2023 года.