За два місяці торгів "Земельного банку" до бюджету надійшло понад 224 млн грн

За перші два місяці реалізації проєкту "Земельний банк" у системі електронних торгів "Прозорро.Продажі" було проведено 209 аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель. Загальна площа переданих у суборенду ділянок становила 19 164 гектари.

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Про це повідомляє пресслужба "Земельного банку".

Сума переможних ставок, враховуючи ПДВ, перевищила 660 мільйонів гривень, з яких понад 224 мільйони вже надійшли на рахунки ТОВ "Державний земельний банк".

Завдяки високій конкуренції — у середньому 11 учасників на кожні торги — стартова вартість суборенди зросла у 9 разів. Середня вартість оренди одного гектара сягнула 28,9 тисяч гривень на рік.

Рекорди торгів: найвища ціна і найбільші ділянки

Найбільший лот — ділянка площею майже 3969 гектарів у Кіровоградській області — стартував із 12,19 мільйона гривень. У результаті аукціону вартість зросла до рекордних 133 мільйонів гривень. Найвищу середню ціну оренди зафіксували у Вінницькій області (36 088 грн/га), тоді як найнижча середня ціна спостерігалася на Закарпатті (4238 грн/га).

Згідно з повідомленням, за цей час "Земельний банк" уклав 87 угод із переможцями аукціонів, забезпечивши значні надходження до державного та місцевих бюджетів. Проєкт сприяє легалізації державних сільгоспземель, залученню інвестицій та підтримці економіки України.

Наразі у системі "Прозорро.Продажі" доступні для торгів ще 60 земельних ділянок загальною площею понад 5 тисяч гектарів.

Нагадаємо, у жовтні через систему Prozorro.Продажі успішно проведено 93 аукціони з суборенди державних сільськогосподарських земель. На торги виставили 4 695 гектарів, а переможні ставки склали понад 139 млн грн на рік. За перший місяць діяльності надходження до бюджету вже становлять 34,7 млн грн.

Додамо, 28 листопада на платформі Prozorro.Продажі відбувся рекордний аукціон із суборенди найбільшої ділянки державного проєкту "Земельний банк". Земельна ділянка площею 3969,9 га в Кіровоградській області була продана за 133 млн грн, що в 11 разів перевищує стартову ціну у 12,19 млн грн.