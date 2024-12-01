Результати аукціонів "Земельного банку": 256,3 млн грн доходу за тиждень торгів

З 25 по 29 листопада 2024 року в системі Prozorro.Продажі відбувся тиждень аукціонів суборенди державних сільськогосподарських земель, який завершився з рекордними результатами.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба "Земельного банку".

Загальний дохід від проведених торгів склав 256,3 мільйона гривень, що включає також 51,2 мільйона гривень ПДВ. Потенційний економічний ефект від аукціонів разом із ПДВ може скласти 307,5 мільйона гривень.

Згідно з повідомленням, цього тижня було проведено 35 онлайн-торгів з суборенди державних земель в різних регіонах країни, зокрема на Закарпатті, Київщині, Одещині, Черкащині, Житомирщині, Кіровоградщині, Миколаївщині та Хмельниччині.

Загальна площа виставлених на аукціон земель становила 8312 гектарів.

Найбільший лот тижня

Особливо відзначився найбільший лот тижня — земельна ділянка площею 3968,9 гектарів у Кіровоградській області, яка встановила новий рекорд. Стартова ціна лоту була 12,19 мільйона гривень, але в ході торгів вона зросла в 11 разів і досягла 133 мільйонів гривень. Найбільшу ставку на цей лот запропонувало ТОВ "Братське-Агро" з Миколаївської області.

У результаті аукціонів було зафіксовано 197 пропозицій від учасників. Середня вартість суборенди одного гектара становила 30 827 грн, а загальне підвищення вартості всіх земельних ділянок склало 9,8 разів порівняно зі стартовими цінами.

Нагадаємо, 29 листопада відбувся черговий земельний аукціон. Торги пройшли в рамках діяльності "Земельного банку" та охопили земельні ділянки у трьох областях: Житомирській, Миколаївській та Закарпатській.

Найбільший інтерес викликала земельна ділянка на Житомирщині площею 46 гектарів. За неї змагалися п'ять учасників, внаслідок чого її вартість збільшилась у 18 разів і сягнула 1,2 млн гривень.