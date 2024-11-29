Земельний аукціон: 6 ділянок продано за 2,6 мільйони гривень

29 листопада відбувся черговий земельний аукціон. Торги пройшли в рамках діяльності "Земельного банку" та охопили земельні ділянки у трьох областях: Житомирській, Миколаївській та Закарпатській.

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Про це повідомляє пресслужба "Земельного банку".

На аукціоні було представлено шість земельних ділянок загальною площею 174,9 гектарів.

Стартова сумарна вартість становила лише 278 тисяч гривень, проте в результаті торгів ціна зросла до 2,6 мільйонів гривень, що становить дев'ятикратне підвищення.

Найдорожча ділянка

Найбільший інтерес викликала земельна ділянка на Житомирщині площею 46 гектарів. За неї змагалися п'ять учасників, внаслідок чого її вартість збільшилась у 18 разів і сягнула 1,2 млн гривень.

Середня вартість одного гектара землі за підсумками аукціону склала 14 740 гривень. Всього було подано 20 пропозицій від учасників.

Переможці отримають право користування земельними ділянками строком на 14 років за умови дотримання визначених термінів та сплати повної річної суми суборенди. Очікуваний економічний ефект з урахуванням ПДВ становить 3,1 мільйона гривень

Додамо, 28 листопада на платформі Prozorro.Продажі відбувся рекордний аукціон із суборенди найбільшої ділянки державного проєкту "Земельний банк". Земельна ділянка площею 3969,9 га в Кіровоградській області була продана за 133 млн грн, що в 11 разів перевищує стартову ціну у 12,19 млн грн.