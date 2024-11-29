Земельный аукцион: 6 участков продано за 2,6 миллиона гривен

29 ноября прошел очередной земельный аукцион. Торги прошли в рамках деятельности Земельного банка и охватили земельные участки в трех областях: Житомирской, Николаевской и Закарпатской.

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Об этом сообщает пресс-служба "Земельного банка".

На аукционе было представлено шесть земельных участков общей площадью 174,9 га.

Стартовая суммарная стоимость составляла всего 278 тысяч гривен, однако в результате торгов цена возросла до 2,6 миллиона гривен, что составляет девятикратное повышение.

Самый дорогой участок

Наибольший интерес вызвал земельный участок в Житомирской области площадью 46 гектаров. За нее соревновались пять участников, в результате чего ее стоимость увеличилась в 18 раз и достигла 1,2 млн гривен.

Средняя стоимость одного гектара земли по итогам аукциона составила 14740 гривен. Всего было представлено 20 предложений от участников.

Победители получат право пользования земельными участками сроком на 14 лет при соблюдении определенных сроков и уплаты полной годовой суммы субаренды. Ожидаемый экономический эффект с учетом НДС составляет 3,1 миллиона гривен

Добавим, 28 ноября на платформе Prozorro. Продажи состоялся рекордный аукцион по субаренде крупнейшего участка государственного проекта "Земельный банк". Земельный участок площадью 3969,9 га в Кировоградской области был продан за 133 млн. грн., что в 11 раз превышает стартовую цену в 12,19 млн. грн.