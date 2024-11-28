Новый рекорд: аукцион по субаренде крупнейшего участка "Земельного банка" принес 133 млн грн

Сегодня на платформе Prozorro. Продажи состоялся рекордный аукцион по субаренде крупнейшего участка государственного проекта "Земельный банк". Земельный участок площадью 3969,9 га в Кировоградской области был продан за 133 млн. грн., что в 11 раз превышает стартовую цену в 12,19 млн. грн.

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Об этом сообщает пресс-служба "Земельного банка".

Победителем стала компания ООО "Братское-Агро" из Николаевской области, предложившая самую высокую ставку, опередив конкурента всего на 1 гривну. В торгах участвовало 9 аграрных предприятий из разных областей Украины, в частности Кировоградской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Николаевской.

В результате конкуренции средняя стоимость субаренды за гектар выросла до 33 510 грн в год.

Генеральный директор ООО "Государственный земельный банк" Ярослав Ярославский отметил, что подобные результаты подтверждают эффективность прозрачных механизмов управления государственными землями.

"Это показательный пример того, что новый подход к управлению государственными землями является действенным и способствует привлечению ответственных инвесторов, заинтересованных в эффективной обработке такого ценного земельного ресурса", — написал он.

Отмечается, что в течение 20 рабочих дней победитель должен заключить с Земельным банком договор субаренды и после этого внести предложенную годовую сумму и дополнительно уплатить НДС в размере 26,6 млн гривен Таким образом, общий экономический эффект от этого аукциона может превысить 159,6 миллионов гривен в год.

Что известно о победителе

По данным УouСontrol, ООО "Братское-Агро" — сельскохозяйственное предприятие, зарегистрированное в Вознесенском районе Николаевской области, в селе Новоконстантиновка. Основная деятельность компании – выращивание зерновых, бобовых культур и семян масличных культур.

Также предприятие занимается разведением свиней, производством продуктов мукомольно-крупяной промышленности, хлебобулочных изделий и растительного масла, а также грузовыми перевозками и торговлей зерном.

Руководителем предприятия является Шемет Александр Николаевич. Основателями и бенефициарами указаны Василий Романив, компания Стейнфилд ЛТД и сам Александр Шемет.

Напомним, что за результатами на прошлой неделе (4-8) ноября государство получит в 4,5 раза больше денег от аренды государственных земель – 122,5 миллиона плюс 24,5 миллиона гривен НДС.

Тогда было проведено 45 аукционов в электронной системе Prozorro.Продажи, поступило 385 предложений, а общая площадь выставленных участков в Запорожской, Кировоградской, Винницкой и Киевской областях составила 4534 га. В частности, субарендная ставка по одной из них возросла в 8 раз относительно начальной.