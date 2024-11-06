За месяц аукционы "Земельного банка" принесли в бюджет около 35 млн. грн.

В октябре через систему Prozorro.Продажи успешно проведено 93 аукциона по субаренде государственных сельскохозяйственных земель. На торги выставили 4695 гектаров, а победные ставки составили более 139 млн грн в год. За первый месяц деятельности поступления в бюджет уже составляют 34,7 млн. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе "Земельного банка".

Интерес к аукционам был значительным — 283 участника подали 1303 предложения, а средняя конкуренция достигла 14 участников на лот. Благодаря этому средняя стоимость гектара поднялась до 29,6 тыс. грн. в год, что в 8,4 раза превысило стартовую цену.

Самым дорогим лотом стал участок в Черкасской области площадью 191 га, где финальная ставка составила 9 млн грн, поднявшись в 10 раз от первоначальной.

Основную активность в торгах показали аграрии из Винницкой, Кировоградской и Закарпатской областей. Виннитчина также стала лидером по средней стоимости гектара, которая здесь достигла 36,9 тыс. грн, тогда как на Закарпатье средняя цена составила 5176 грн за гектар.

По результатам первых соглашений субаренды с "Государственным земельным банком" в долгосрочное использование на 14 лет передано 1178 гектаров.

На сегодняшний день "Земельный банк" объявил еще 252 аукциона на площадь 21 044 гектаров в 13 областях, что свидетельствует о дальнейшем развитии рынка и перспективах для украинских агропроизводителей получать государственные земли в субаренду по рыночным условиям.

Аукционы в ноябре

Напомним, 1 ноября уже состоялись 9 аукционов по субаренде государственных земель сельскохозяйственного назначения на территории Кировоградской и Житомирской областей на общую сумму 3,5 миллиона гривен . Общая площадь земель, выставленных на торги, составила 177,4 га.

5 ноября прошли аукционы "Земельного банка" в Запорожской и Кировоградской областях, где и торги были выставлены участки общей площадью 645 га. В ходе торгов было получено 115 предложений от участников. В результате стартовая стоимость всех участков выросла в 6,7 раза: с 2,4 млн гривен до 16,2 млн грн. Средняя стоимость одного гектара составила 25145 гривен

6 ноября на аукционах были выставлены выставили 5 земельных участков, в том числе 4 в Запорожской области и 1 в Кировоградской, общей площадью 273 гектара. Из-за активного участия 22 претендентов цена поднялась в 6,6 раза: с 670 тыс. грн. до 4,5 млн. грн. Средняя стоимость субаренды составила 16315 грн за гектар. Самым дорогим лотом стал участок в Запорожской области площадью 92 гектара: его начальная цена в 209 тыс. грн выросла до 1,4 млн грн.