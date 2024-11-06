За місяць аукціони "Земельного банку" принесли до бюджету близько 35 млн грн

У жовтні через систему Prozorro.Продажі успішно проведено 93 аукціони з суборенди державних сільськогосподарських земель. На торги виставили 4 695 гектарів, а переможні ставки склали понад 139 млн грн на рік. За перший місяць діяльності надходження до бюджету вже становлять 34,7 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі "Земельного банку".

Інтерес до аукціонів був значним — 283 учасники подали 1303 пропозиції, а середня конкуренція досягла 14 учасників на лот. Завдяки цьому середня вартість гектару піднялася до 29,6 тис. грн на рік, що в 8,4 раза перевищило стартову ціну.

Найдорожчим лотом стала ділянка на Черкащині площею 191 га, де фінальна ставка склала 9 млн грн, піднявшись у 10 разів від початкової.

Основну активність у торгах показали аграрії з Вінницької, Кіровоградської та Закарпатської областей. Вінниччина також стала лідером за середньою вартістю гектара, яка тут досягла 36,9 тис. грн, тоді як на Закарпатті середня ціна склала 5 176 грн за гектар.

За результатами перших угод суборенди з "Державним земельним банком" у довгострокове користування на 14 років передано 1178 гектарів.

На сьогодні "Земельний банк" оголосив ще 252 аукціони на площу 21 044 гектарів у 13 областях, що свідчить про подальший розвиток ринку та перспективи для українських агровиробників отримувати державні землі в суборенду за ринковими умовами.

Аукціони у листопаді

Нагадаємо, 1 листопада вже відбулися 9 аукціонів з суборенди державних земель сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської та Житомирської областей на загальну суму 3,5 мільйона гривень. Загальна площа земель, виставлених на торги, склала 177,4 гектарів.

5 листопада відбулися аукціони "Земельного банку" у Запорізькій та Кіровоградській областях, де та торги було виставлено ділянки, загальною площею 645 га. Під час торгів було отримано 115 пропозицій від учасників. В результаті стартова вартість усіх ділянок зросла у 6,7 раза: із 2,4 млн гривень до 16,2 млн грн. Середня вартість одного гектара склала 25 145 гривень

6 листопада на аукціонах були виставлені виставили 5 земельних ділянок, зокрема 4 у Запорізькій області та 1 — у Кіровоградській, загальною площею 273 гектари. Через активну участь 22 претендентів ціна піднялася у 6,6 раза: з 670 тис. грн до 4,5 млн грн. Середня вартість суборенди склала 16 315 грн за гектар. Найдорожчим лотом стала ділянка в Запорізькій області площею 92 гектари: її початкова ціна 209 тис. грн виросла до 1,4 млн грн.