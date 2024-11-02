Аукціони "Земельного банку" принесли 3,5 млн грн: ціна суборенди зросла у 10 разів

1 листопада відбулися 9 аукціонів з суборенди державних земель сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської та Житомирської областей. Загальна площа земель, виставлених на торги, склала 177,4 гектарів.

Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль.

За результатами аукціонів, стартова ціна в 339 тисяч гривень зросла у 10,4 рази та досягла 3,5 мільйона гривень (+ 704 тис. грн ПДВ).

Всього надійшло 47 пропозицій від аграрних підприємств і фермерських господарств. Середня вартість гектару за підсумками торгів становить 19 847 гривень.

Найдорожчий лот

Найдорожчим лотом стала земельна ділянка на Житомирщині площею 44,5 га. Початкова ставка на цю ділянку, що становила 64 тисячі гривень, зросла у 10,6 рази до 680 тисяч гривень. У результаті середня вартість гектара землі в Житомирській області склала 18,2 тисячі гривень.

На Кіровоградщині середня вартість суборенди за результатами торгів становить 32 431 грн/га.

Загальний економічний ефект від цих аукціонів може перевищити 4,2 мільйона гривень з ПДВ. Ці кошти сприятимуть наповненню державного бюджету та підтримці аграрного сектору в регіонах.

Нагадаємо, в середині жовтня на платформі Prozorro.Продажі відбулося 13 успішних аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель у чотирьох областях: Волинській, Черкаській, Львівській та Одеській. За тиждень було укладено угод на 25,8 млн грн.

Також відбулися п'ять торгів "Земельного банку" в Закарпатській області, де було продано земельні ділянки на загальну суму 653 900 гривень. Загальна площа земель склала 65,8 гектарів, а за лоти змагалися місцеві фермери та аграрні підприємства.