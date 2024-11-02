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Аукціони "Земельного банку" принесли 3,5 млн грн: ціна суборенди зросла у 10 разів
1 листопада відбулися 9 аукціонів з суборенди державних земель сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської та Житомирської областей. Загальна площа земель, виставлених на торги, склала 177,4 гектарів.
Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль.
За результатами аукціонів, стартова ціна в 339 тисяч гривень зросла у 10,4 рази та досягла 3,5 мільйона гривень (+ 704 тис. грн ПДВ).
Всього надійшло 47 пропозицій від аграрних підприємств і фермерських господарств. Середня вартість гектару за підсумками торгів становить 19 847 гривень.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Найдорожчий лот
Найдорожчим лотом стала земельна ділянка на Житомирщині площею 44,5 га. Початкова ставка на цю ділянку, що становила 64 тисячі гривень, зросла у 10,6 рази до 680 тисяч гривень. У результаті середня вартість гектара землі в Житомирській області склала 18,2 тисячі гривень.
На Кіровоградщині середня вартість суборенди за результатами торгів становить 32 431 грн/га.
Загальний економічний ефект від цих аукціонів може перевищити 4,2 мільйона гривень з ПДВ. Ці кошти сприятимуть наповненню державного бюджету та підтримці аграрного сектору в регіонах.
Нагадаємо, в середині жовтня на платформі Prozorro.Продажі відбулося 13 успішних аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель у чотирьох областях: Волинській, Черкаській, Львівській та Одеській. За тиждень було укладено угод на 25,8 млн грн.
Також відбулися п'ять торгів "Земельного банку" в Закарпатській області, де було продано земельні ділянки на загальну суму 653 900 гривень. Загальна площа земель склала 65,8 гектарів, а за лоти змагалися місцеві фермери та аграрні підприємства.