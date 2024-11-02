Аукционы "Земельного банка" принесли 3,5 млн грн: цена субаренды выросла в 10 раз

1 ноября прошли 9 аукционов по субаренде государственных земель сельскохозяйственного назначения на территории Кировоградской и Житомирской областей. Общая площадь земель, выставленных на торги, составила 177,4 га.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

По результатам аукционов стартовая цена в 339 тысяч гривен выросла в 10,4 раза и достигла 3,5 миллиона гривен (+ 704 тыс. грн НДС).

Всего поступило 47 предложений от аграрных и фермерских хозяйств. Средняя стоимость гектара по итогам торгов составляет 19847 гривен.

Самый дорогой лот

Самым дорогим лотом стал земельный участок в Житомирской области площадью 44,5 га. Начальная ставка на этот участок, составлявшая 64 тысяч гривен, выросла в 10,6 раза до 680 тысяч гривен. В результате средняя стоимость гектара земли в Житомирской области составила 18,2 тысяч гривен.

В Кировоградской области средняя стоимость субаренды по результатам торгов составляет 32 431 грн/га.

Общий экономический эффект от этих аукционов может превысить 4,2 миллиона гривен по НДС. Эти средства будут способствовать наполнению государственного бюджета и поддержке аграрного сектора в регионах.

Напомним, в середине октября на платформе Prozorro. Продажи состоялось 13 успешных аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель в четырех областях: Волынской, Черкасской, Львовской и Одесской. За неделю было заключено сделок на 25,8 млн грн.

Также прошли пять торгов "Земельного банка" в Закарпатской области, где были проданы земельные участки на общую сумму 653 900 гривен. Общая площадь земель составила 65,8 гектара, а за лоты соревновались местные фермеры и аграрные предприятия.