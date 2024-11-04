Земельные аукционы на Киевщине и Запорожье принесут 14,2 млн. гривен: какая стоимость за гектар

4 ноября прошли 10 аукционов по субаренде государственных земель сельскохозяйственного назначения на территории Киевской и Запорожской областей. Общая площадь земель, выставленных на торги, составила 620,3 га.

Об этом сообщает министр Аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Впервые на торгах были представлены 5 земельных участков в Киевской области и 5 — в Запорожской области.

Всего от аграрных предприятий и фермерских хозяйств поступило 83 предложения. Средняя стоимость гектара земли составила 22821 грн.

В результате торгов начальная суммарная стоимость земельных участков, которая составляла 1,55 миллиона гривен, выросла в 9,1 раза. Следовательно, сумма победных ставок составила 14,2 миллиона гривен. В целом потенциальный экономический эффект с 20% НДС (2,8 млн грн) — 17 млн грн.

Самый дорогой лот

Самым дорогим лотом стал земельный участок в Запорожской области площадью 167 гектаров. Стартовая стоимость данного земельного участка, которая составляла 493 тысяч гривен повысилась в 5,08 раза — до 2,5 млн гривен.

Победитель получил право использования земельного участка на 14 лет.

Результаты аукциона в Киевской области

За 5 земельных участков площадью 214,5 га в Киевской области от местных аграрных предприятий и фермерских хозяйств было получено 70 предложений.

В результате стоимость субаренды земельных участков в регионе выросла в 20,7 раза. Таким образом, средняя стоимость гектара земли в Киевской области составила 34 989 грн. В целом результат первых торгов в Киевской области составил 7,5 млн грн (+ 1,5 млн грн НДС).

Напомним, 1 ноября состоялось 9 аукционов по субаренде государственных земель сельскохозяйственного назначения на территории Кировоградской и Житомирской областей на общую сумму 3,5 миллиона гривен . Общая площадь земель, выставленных на торги, составила 177,4 га.

В середине октября на платформе Prozorro.Продажи состоялось 13 успешных аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель в четырех областях: Волынской, Черкасской, Львовской и Одесской. За неделю было заключено сделок на 25,8 млн грн.

Также прошли пять торгов "Земельного банка" в Закарпатской области, где были проданы земельные участки на общую сумму 653 900 гривен. Общая площадь земель составила 65,8 гектара, а за лоты соревновались местные фермеры и аграрные предприятия.