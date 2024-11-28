Новий рекорд: аукціон із суборенди найбільшої ділянки "Земельного банку" приніс 133 млн грн

Сьогодні на платформі Prozorro.Продажі відбувся рекордний аукціон із суборенди найбільшої ділянки державного проєкту "Земельний банк". Земельна ділянка площею 3969,9 га в Кіровоградській області була продана за 133 млн грн, що в 11 разів перевищує стартову ціну у 12,19 млн грн.

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Про це повідомляє пресслужба "Земельного банку".

Переможцем стала компанія ТОВ "Братське-Агро" з Миколаївської області, яка запропонувала найвищу ставку, випередивши конкурента всього на 1 гривню. У торгах брали участь 9 аграрних підприємств із різних областей України, зокрема Кіровоградської, Вінницької, Черкаської, Полтавської та Миколаївської.

В результаті конкуренції, середня вартість суборенди за гектар зросла до 33 510 грн на рік.

Генеральний директор ТОВ "Державний земельний банк" Ярослав Ярославський зазначив, що такі результати підтверджують ефективність прозорих механізмів управління державними землями.

"Це показовий приклад того, що новий підхід до управління державними землями є дієвим і сприяє залученню відповідальних інвесторів, які зацікавлені в ефективному обробітку такого цінного земельного ресурсу", - написав він.

Зазначається, що протягом 20 робочих днів переможець має укласти з "Земельним банком" договір суборенди і після цього внести запропоновану річну суму та додатково сплатити ПДВ у розмірі 26,6 млн гривень. Таким чином, загальний економічний ефект від цього аукціону може перевищити 159,6 мільйонів гривень на рік.

Що відомо про переможця

За даними УouСontrol, ТОВ "Братське-Агро" — сільськогосподарське підприємство, зареєстроване у Вознесенському районі Миколаївської області, в селі Новокостянтинівка. Основна діяльність компанії — вирощування зернових, бобових культур і насіння олійних культур.

Також підприємство займається розведенням свиней, виробництвом продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, хлібобулочних виробів і олії, а також вантажними перевезеннями та торгівлею зерном.

Керівником підприємства є Шемет Олександр Миколайович. Засновниками та бенефіціарами вказані Василь Романів, компанія "Стейнфілд ЛТД" і сам Олександр Шемет.

Нагадаємо, що за результатами попереднього тижня (4-8) листопада держава отримає у 4,5 рази більше грошей від оренди державних земель - 122,5 мільйона плюс 24,5 мільйона гривень ПДВ.

Тоді було проведено 45 аукціонів у електронній системі "Prozorro.Продажі", надійшло 385 пропозицій, а загальна площа виставлених ділянок у Запорізькій, Кіровоградській, Вінницькій та Київській областях склала 4534 га. Зокрема, суборендна ставка щодо однієї з них зросла у 8 разів відносно початкової.