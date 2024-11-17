Земельні аукціони після жвавого початку листопада зменшили оберти: яким був попит на найбільш ласу ділянку

В рамках проєкту "Земельний банк" протягом останнього тижня (11-15 листопада) було проведено 25 аукціонів на суму 27,2 мільйона гривень. Додатково переможці мають сплатити ще ПДВ на 5,4 мільйона гривень. Про це повідомляють у Міністерстві аграрної політики та продовольства та Фонді державного майна .

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На торги було виставлено суборенду державних земель в Кіровоградській, Закарпатській, Хмельницькій, Київській та Житомирській областях. Загальна площа ділянок склала 1246,7 га, а загальна кількість пропозицій - 150.

Найдорожчим лотом виявилася ділянка площею 179 гектарів на Київщині. За право користування нею змагалися 13 учасників. Її ціна під час торгів зросла у 12,9 рази відносно початкової до 6,8 мільйона гривень. Відповідно, вартість гектара цієї ділянки склала 38 тисяч гривень.

Після підписання договорів суборенди з ТОВ "Державний земельний банк" та повної сплати вартості лотів з ПДВ учасники отримають право користування ділянками на 14 років. Кошти будуть надходити щорічно в державний, а частина — у місцеві бюджети, згідно з терміном суборенди, визначеного умовами договору.

Зазначимо, що за результатами попереднього тижня (4-8) листопада держава отримає у 4,5 рази більше грошей від оренди державних земель - 122,5 мільйона плюс 24,5 мільйона гривень ПДВ.

Аукціонів у електронній системі "Prozorro.Продажі" тоді було проведено 45, пропозицій надійшло 385, а загальна площа виставлених ділянок у Запорізькій, Кіровоградській, Вінницькій та Київській областях склала 4534 га. Зокрема, суборендна ставка щодо однієї з них зросла у 8 разів відносно початкової.