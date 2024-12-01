Результаты аукционов "Земельного банка": 256,3 млн грн дохода за неделю торгов

С 25 по 29 ноября 2024 года в системе Prozorro.Продажи состоялась неделя аукционов субаренды государственных сельскохозяйственных земель, которая завершилась с рекордными результатами.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба "Земельного банка".

Общий доход от проведенных торгов составил 256,3 миллионов гривен, что включает также 51,2 миллионов гривен НДС. Потенциальный экономический эффект от аукционов вместе с НДС может составить 307,5 миллионов гривен.

Согласно сообщению, на этой неделе было проведено 35 онлайн-торгов по субаренде государственных земель в разных регионах страны, в частности, на Закарпатье, Киевщине, Одесщине, Черкасщине, Житомирщине, Кировоградщине, Николаевщине и Хмельнитчине.

Общая площадь выставленных на аукцион земель составила 8312 га.

Самый большой лот недели

Особенно отличился самый большой лот недели — земельный участок площадью 3968,9 гектаров в Кировоградской области, установивший новый рекорд. Стартовая цена лота была 12,19 миллиона гривен, но в ходе торгов она выросла в 11 раз и достигла 133 миллиона гривен. Наибольшую ставку на этот лот предложило ООО Братское-Агро из Николаевской области.

В результате аукционов было зафиксировано 197 предложений участников. Средняя стоимость субаренды одного гектара составила 30 827 грн, а общее повышение стоимости всех земельных участков составило 9,8 раза по сравнению со стартовыми ценами.

Напомним,29 ноября состоялся очередной земельный аукцион. Торги прошли в рамках деятельности Земельного банка и охватили земельные участки в трех областях: Житомирской, Николаевской и Закарпатской.

Наибольший интерес вызвал земельный участок в Житомирской области площадью 46 гектаров. За нее соревновались пять участников, в результате чего ее стоимость увеличилась в 18 раз и достигла 1,2 млн гривен.