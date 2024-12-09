Земельные аукционы: на торгах продали пять участков за 11,5 млн грн

В ходе аукционов "Земельного банка" 9 декабря было продано пять земельных участков общей площадью 318,7 га. Лотами на торгах были участки в Винницкой и Кировоградской областях.

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Об этом сообщает пресс-служба "Земельного банка".

Отмечается, что в ходе торгов ООО "Государственный земельный банк" получило 40 предложений от участников. Начальная суммарная стоимость субаренды земельных участков – 1,3 млн грн – выросла в 9 раз.

При этом сумма победных ставок составила 11,5 млн грн, а общий экономический эффект с учетом 20% НДС — 13,8 млн грн.

Сообщается, что средняя стоимость гектара по итогам аукционов составляет 36 158 грн.

Какой лот стал самым дорогим

Самым дорогим и самым большим лотом дня стал земельный участок площадью 124 га в Винницкой области. За право его пользования соревновались 9 участников, что привело к росту начальной стоимости участка в 10 раз — до 4,7 млн грн годовой субарендной платы.

Стоимость одного гектара этого участка составила 38 217 грн.

В "Земельном банке" отмечают, что этот участок и все остальные лоты сегодняшнего дня уже во второй раз были представлены на торгах. Несмотря на обеспеченную конкуренцию и интерес участников, предыдущие торги не завершились подписанием протоколов из-за несоответствия представленных участниками документов.

"Однако сегодня местные аграрные предприятия и фермерские хозяйства получили новый шанс посоревноваться за право субаренды этих качественных сельскохозяйственных земель", — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, за первые два месяца реализации проекта "Земельный банк" в системе электронных торгов Prozorro.Продажи было проведено 209 аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель. Общая площадь переданных в субаренду участков составляла 19 164 гектара.

Добавим, 28 ноября на платформе Prozorro. Продажи состоялся рекордный аукцион по субаренде крупнейшего участка проекта "Земельный банк". Земельный участок площадью 3969,9 га в Кировоградской области был продан за 133 млн грн, что в 11 раз превышает стартовую цену в 12,19 млн грн.