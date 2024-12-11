На Днепропетровщине пройдут первые аукционы по субаренде государственных земель

В декабре в Днепропетровской области стартуют аукционы по передаче государственных земель в субаренду через платформу Prozorro.Продажи. Первые торги запланированы на 18, 23 и 24 декабря, где будут представлены 11 земельных участков общей площадью 513,14 га.

Об этом сообщили в пресс-службе "Земельного банка".

Площадь земельных участков, предлагаемых на аукционе, варьируется от 6 гектаров до 214 гектаров.

Все земельные участки передаются в субаренду на одинаковый срок, что составляет 14 лет.

Отмечаются, что все земли имеют разное целевое назначение, в основном для ведения товарного сельскохозяйственного производства или подсобного хозяйства.

Общий объем земель для субаренды

В рамках первой очереди торгов аграриям будет предложено 20 земельных участков площадью 910 гектаров.

Наибольший участок площадью 214,01 гектара расположен в Магдалиновской поселковой территориальной общине. Ее стартовая стоимость субаренды составляет 778 032 гривны, а торги за этот участок пройдут 18 декабря.

Наименьший участок площадью 6,6 гектара находится в Девладовской сельской территориальной общине. Стартовая цена ее субаренды составляет 21 976 гривен, аукцион с этого участка запланирован на 23 декабря.

Напомним, за первые два месяца реализации проекта "Земельный банк" в системе электронных торгов Prozorro.Продажи были проведены 209 аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель. Общая площадь переданных в субаренду участков составляла 19164 гектара.