7,7 млн грн: результат земельних аукціонів у Кіровоградській та Миколаївській областях

16 грудня на онлайн-аукціонах "Земельного банку" уклали угоди на суму 7,7 млн грн (без урахування ПДВ). Торги стосувалися суборенди державних земель сільськогосподарського призначення у Кіровоградській та Миколаївській областях, де загальна площа лотів склала 329 гектарів.

Про це повідомила пресслужба "Земельного банку".

У ході аукціонів надійшло 21 пропозиція від учасників. Початкова сукупна вартість лотів становила 959 тис. грн, однак завдяки конкуренції вона зросла в 8 разів, досягнувши 7,7 млн грн. Середня вартість одного гектара під час торгів склала 23 331 грн.

Найбільший прибуток

Найбільший прибуток приніс лот із земельною ділянкою в Кіровоградській області площею 97,2 га. Початкова ставка в 422,4 тис. грн підвищилася у 7,8 разів і склала 3,3 млн грн.

За цей лот змагалися 9 учасників, а переможцем стало місцеве аграрне підприємство.

Очікуваний економічний ефект від сьогоднішніх торгів може скласти 9,2 млн грн.

У разі своєчасного укладення договорів та повної сплати річної суми суборенди переможці отримають право користування земельними ділянками на 14 років.

Додамо, минулого тижня у системі Prozorro.Продажі успішно завершилися 8 аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель на Кіровоградщині та Вінниччині. Загальна площа виставлених на торги ділянок склала 441,7 гектара.

За перші два місяці реалізації проєкту "Земельний банк" у системі електронних торгів Prozorro.Продажі було проведено209 аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель. Загальна площа переданих у суборенду ділянок становила 19 164 гектари.