За 3,5 роки в Україні продано лише 3,4% сільськогосподарських земель

З моменту скасування мораторію на відчуження земель с/г призначення в Україні продано лише 3,4% таких ділянок.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

"Попри відкриття ринку землі, за 3,5 роки лише невеликий відсоток громадян скористалися правом відчужити свої земельні наділи. Хоча у 2024-му обсяг проданих земель більший, ніж за перших 2,5 роки після зняття мораторію", - зазначив Коваль.

Основні показники земельного ринку

Загальна площа земель, на які поширювався мораторій, становить 17,5 мільйона гектарів.

Протягом періоду з 1 липня 2021 року до 31 грудня 2024 року було продано лише 604 тис. га сільськогосподарських земель, що становить 198 тис. 337 окремих земельних ділянок.

Загальна кількість проданих земельних ділянок в 2024 році склала 106 тис. 669, а їх сумарна площа досягла 320 тис. 660 гектарів.

Середня ціна одного гектара землі за підсумками року становила 46 тис. 678 гривень (що еквівалентно 1 тис. 163 дол.).

Юридичні особи придбали 25 тис. 157 ділянок, що в сумі складає 78 тис. 307 гектарів землі. Середня ціна одного гектара для юридичних осіб склала 62 тис. 656 гривень (1 тис. 561 дол.).

Фізичні особи викупили 81 тис. 512 ділянок, що складає 242 тис. 353 гектари. Середня вартість одного гектара для фізичних осіб була 41 тис. 510 гривень (1 тис.34 дол.).

Продаж земель у 2024 році: ціни та регіони

Найбільші площі земель, які були продані у 2024 році, займають такі області

Полтавська область — лідер за площею проданих земель, де було продано 45 тис. 622 гектари землі.

Одеська область — на другому місці з показником 33 тис. 24 гектари проданих земель.

Дніпропетровська область — займає третю позицію з 30 тис. 623 гектарами проданих земель.

Найменші площі земель було продано в таких областях:

Волинська область — найменша площа з проданих земель у розмірі лише 818 гектарів. Рівненська область — на другому місці за найменшою площею з 909 гектарами. Івано-Франківська область — також має невеликий обсяг проданих земель, лише 1 тис. 94 гектари.

Що стосується ціни за один гектар, то найвищу середню вартість земель спостерігали у таких областях:

Івано-Франківська область — лідер за середньою ціною одного гектара, де вона становила 89 тис. 744 гривні. Львівська область — також показала високу ціну, що становить 71 тис. 390 гривень за гектар. Полтавська область — середня ціна одного гектара тут досягла 66 тис. 232 гривень.

Найнижча середня ціна за один гектар була зафіксована в наступних областях:

Запорізька область — найнижча ціна за гектар, що становить 33 тис. 981 гривню. Миколаївська область — ціна одного гектара тут лише 34 тис. 33 гривні. Сумська область — середня ціна одного гектара в цій області становить 34 тис. 936 гривень.

Нагадаємо, у жовтні–грудні 2024 року в Україні проведено 266 аукціонів з передачі в суборенду державних земель на суму 757 млн грн у рамках проєкту "Земельний банк".