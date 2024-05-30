Аграрії отримають доступ до державних земель: в Україні презентували проєкт "Земельний банк"

У Фонді державного майна України презентували проєкт "Земельний банк", який покликаний впровадити ефективне використання державних сільськогосподарських земель та підтримати аграріїв у складний воєнний час.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що проєкт відкриває для аграріїв можливість отримати доступ до сотен тисяч гектарів державних земель на прозорих та конкурентних засадах через онлайн-аукціони на електронному майданчику «Прозорро.Продажі».

Стартова вартість оренди становитиме 12% від нормативно-грошової оцінки землі, а договори оренди укладатимуться на 14 років для однорічних насаджень і на 25 років для багаторічних.

Як зауважують у ФДМУ, найближчим часом очікується прийняття розпорядження Кабінету Міністрів про перший пул земельних ділянок, які стануть доступні для оренди.

Повідомляється, що сумарно це 104,2 тисячі гектар, що буде виставлено на торги вже наприкінці червня – початку липня 2024 року.

Ці землі розташовані в різних регіонах України, що дає можливість аграріям з усієї країни взяти участь в аукціонах.

«Аграрний сектор – один з надважливих напрямів розвитку української економіки, який зазнав значної шкоди внаслідок російської агресії. Проєкт «Земельний банк» покликаний максимально ефективно використати ті земельні ресурси, які є в розпорядженні держави, та підтримати агровиробників, особливо тих, хто втратив свої землі через війну», – підкреслив заступник голови ФДМ Ігор Тимошенко.

За його словами, реалізація проєкту «Земельний банк» не лише дозволить ефективно використовувати державні землі та підтримати агровиробників, але й сприятиме наповненню державного та місцевих бюджетів, створенню нових робочих місць та розвитку сільських територій.

Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла зміни до Бюджетного кодексу, якими врегулювала розподіл 12% від нормативної грошової оцінки землі, які будуть стартовою ціною на аукціонах з передачі земель в оренду.

Україна влітку виставить на аукціони оренду 109 тис. га агроземель

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує влітку 2024 року провести перші аукціони зі здачі в оренду сільськогосподарських земель, що перебувають під його управлінням.

Державні сільськогосподарські землі здаватимуть в оренду вітчизняним і міжнародним інвесторам.

Загалом у держави понад 800 тис. га земель, під управлінням ФДМ перебувають 386 тис. га сільгоспземель, з яких на аукціони першого пулу заплановано виставити 109 тис. га.

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