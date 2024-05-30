Аграрии получат доступ к государственным землям: в Украине презентовали проект "Земельный банк"

В Фонде государственного имущества Украины был представлен проект "Земельный банк", который призван внедрить эффективное использование государственных сельскохозяйственных земель и поддержать аграриев в сложное военное время.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Отмечается, что проект открывает для аграриев возможность получить доступ к сотням тысяч гектаров государственных земель на прозрачной и конкурентной основе через онлайн-аукционы на электронной площадке «Прозорро.Продажи».

Стартовая стоимость аренды будет составлять 12% нормативно-денежной оценки земли, а договоры аренды будут заключаться на 14 лет для однолетних насаждений и на 25 лет для многолетних.

Как отмечают в ФГИУ, в ближайшее время ожидается принятие распоряжения Кабинета Министров о первом пуле земельных участков, которые станут доступны для аренды.

Сообщается, что суммарно это 104,2 тысяч гектар, что будет выставлено на торги уже в конце июня – начале июля 2024 года.

Эти земли расположены в разных регионах Украины, что позволяет аграриям со всей страны принять участие в аукционах.

«Аграрный сектор – одно из важнейших направлений развития украинской экономики, которое понесло значительный ущерб вследствие российской агрессии. Проект «Земельный банк» призван максимально эффективно использовать земельные ресурсы, которые есть в распоряжении государства, и поддержать агропроизводителей, особенно тех, кто потерял свои земли из-за войны», – подчеркнул заместитель председателя ФГИ Игорь Тимошенко.

По его словам, реализация проекта "Земельный банк" не только позволит эффективно использовать государственные земли и поддержать агропроизводителей, но и будет способствовать наполнению государственного и местных бюджетов, созданию новых рабочих мест и развитию сельских территорий.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла изменения в Бюджетный кодекс, которым урегулировала распределение 12% от нормативной денежной оценки земли, которые будут стартовой ценой на аукционах по передаче земель в аренду.

Украина летом выставит на аукционы аренду 109 тыс. га агроземель

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует летом 2024 года провести первые аукционы по сдаче в аренду находящихся под его управлением сельскохозяйственных земель .

Государственные сельскохозяйственные земли будут сдавать в аренду отечественным и международным инвесторам.

В целом у государства более 800 тыс. га земель, в управлении ФГИ находятся 386 тыс. га сельхозземель, из которых на аукционы первого пула запланировано выставить 109 тыс. га.

Источник фото: ua.depositphotos.com