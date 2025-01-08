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За 3,5 года в Украине продано только 3,4% сельскохозяйственных земель
С момента отмены моратория на отчуждение земель с/х назначения в Украине продано всего 3,4% таких участков.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.
"Несмотря на открытие рынка земли, за 3,5 года лишь небольшой процент граждан воспользовались правом отчуждать свои земельные наделы. Хотя в 2024-м объем проданных земель больше, чем за первые 2,5 года после снятия моратория", — отметил Коваль.
Основные показатели земельного рынка
Общая площадь земель, на которые распространялся мораторий, составляет 17,5 миллионов гектаров.
В течение периода с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2024 года было продано только 604 тыс. га сельскохозяйственных земель, что составляет 198 тыс. 337 отдельных земельных участков.
Общее количество проданных земельных участков в 2024 году составило 106 тыс. 669, а их суммарная площадь достигла 320 тыс. 660 гектаров.
Средняя цена одного гектара земли по итогам года составила 46 тыс. 678 гривен (что эквивалентно 1 тыс. 163 долл.).
- Юридические лица приобрели 25 тыс. 157 участков, что в сумме составляет 78 тыс. 307 гектаров земли. Средняя стоимость одного гектара для юридических лиц составила 62 тыс. 656 гривен (1 тыс. 561 долл.).
- Физические лица выкупили 81 тыс. 512 участков, что составляет 242 тыс. 353 гектара. Средняя стоимость одного гектара для физических лиц составляла 41 тыс. 510 гривен (1 тыс.34 долл.).
Продажа земель в 2024 году: цены и регионы
Наибольшие площади земель, проданные в 2024 году, занимают такие области
- Полтавская область – лидер по площади проданных земель, где было продано 45 тыс. 622 гектара земли.
- Одесская область — на втором месте с показателем 33 тыс. 24 гектара проданных земель.
- Днепропетровская область занимает третью позицию с 30 тыс. 623 гектарами проданных земель.
Наименьшие площади земель были проданы в следующих областях:
- Волынская область — самая маленькая площадь проданных земель в размере всего 818 гектаров.
- Ровенская область — на втором месте по наименьшей площади с 909 гектарами.
- Ивано-Франковская область также имеет небольшой объем проданных земель, только 1 тыс. 94 гектара.
Что касается цены за один гектар, то самую высокую среднюю стоимость земель наблюдали в следующих областях:
- Ивано-Франковская область – лидер по средней цене одного гектара, где она составляла 89 тыс. 744 гривны .
- Львовская область также показала высокую цену, которая составляет 71 тыс. 390 гривен за гектар.
- Полтавская область – средняя цена одного гектара здесь достигла 66 тыс. 232 гривен .
Самая низкая средняя цена за гектар была зафиксирована в следующих областях:
- Запорожская область — самая низкая цена за гектар, что составляет 33 тыс. 981 гривну .
- Николаевская область — цена одного гектара здесь всего 34 тыс. 33 гривны .
- Сумская область – средняя цена одного гектара в этой области составляет 34 тыс. 936 гривен .
Напомним, в октябре-декабре 2024 года в Украинепроведено 266 аукционов по передаче в субаренду государственных земель на сумму 757 млн. грн. в рамках проекта "Земельный банк".