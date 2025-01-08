За 3,5 года в Украине продано только 3,4% сельскохозяйственных земель

С момента отмены моратория на отчуждение земель с/х назначения в Украине продано всего 3,4% таких участков.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

"Несмотря на открытие рынка земли, за 3,5 года лишь небольшой процент граждан воспользовались правом отчуждать свои земельные наделы. Хотя в 2024-м объем проданных земель больше, чем за первые 2,5 года после снятия моратория", — отметил Коваль.

Основные показатели земельного рынка

Общая площадь земель, на которые распространялся мораторий, составляет 17,5 миллионов гектаров.

В течение периода с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2024 года было продано только 604 тыс. га сельскохозяйственных земель, что составляет 198 тыс. 337 отдельных земельных участков.

Общее количество проданных земельных участков в 2024 году составило 106 тыс. 669, а их суммарная площадь достигла 320 тыс. 660 гектаров.

Средняя цена одного гектара земли по итогам года составила 46 тыс. 678 гривен (что эквивалентно 1 тыс. 163 долл.).

Юридические лица приобрели 25 тыс. 157 участков, что в сумме составляет 78 тыс. 307 гектаров земли. Средняя стоимость одного гектара для юридических лиц составила 62 тыс. 656 гривен (1 тыс. 561 долл.).

Физические лица выкупили 81 тыс. 512 участков, что составляет 242 тыс. 353 гектара. Средняя стоимость одного гектара для физических лиц составляла 41 тыс. 510 гривен (1 тыс.34 долл.).

Продажа земель в 2024 году: цены и регионы

Наибольшие площади земель, проданные в 2024 году, занимают такие области

Полтавская область – лидер по площади проданных земель, где было продано 45 тыс. 622 гектара земли.

Одесская область — на втором месте с показателем 33 тыс. 24 гектара проданных земель.

Днепропетровская область занимает третью позицию с 30 тыс. 623 гектарами проданных земель.

Наименьшие площади земель были проданы в следующих областях:

Волынская область — самая маленькая площадь проданных земель в размере всего 818 гектаров. Ровенская область — на втором месте по наименьшей площади с 909 гектарами. Ивано-Франковская область также имеет небольшой объем проданных земель, только 1 тыс. 94 гектара.

Что касается цены за один гектар, то самую высокую среднюю стоимость земель наблюдали в следующих областях:

Ивано-Франковская область – лидер по средней цене одного гектара, где она составляла 89 тыс. 744 гривны . Львовская область также показала высокую цену, которая составляет 71 тыс. 390 гривен за гектар. Полтавская область – средняя цена одного гектара здесь достигла 66 тыс. 232 гривен .

Самая низкая средняя цена за гектар была зафиксирована в следующих областях:

Запорожская область — самая низкая цена за гектар, что составляет 33 тыс. 981 гривну . Николаевская область — цена одного гектара здесь всего 34 тыс. 33 гривны . Сумская область – средняя цена одного гектара в этой области составляет 34 тыс. 936 гривен .

Напомним, в октябре-декабре 2024 года в Украинепроведено 266 аукционов по передаче в субаренду государственных земель на сумму 757 млн. грн. в рамках проекта "Земельный банк".