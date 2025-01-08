"Земельный банк" в прошлом году провел торгов на 757 млн грн

В Украине в октябре – декабре 2024 г. в рамках проекта "Земельный банк" состоялось 266 успешных аукционов по передаче в субаренду государственных сельскохозяйственных земель на общую сумму 757 млн грн.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Он напомнил, что с 1 октября 2024 года в Украине стартовал проект "Земельный банк", направленный на прозрачную аренду государственных сельскохозяйственных земель через открытые аукционы. Уже к концу года удалось добиться впечатляющих результатов.

Так, за это время состоялось 266 успешных аукционов, охвативших земельную площадь 23 296 га. Участие в торгах приняли 15 областей: Винницкая, Киевская, Львовская, Одесская, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Николаевская и другие.

По словам министра, ожидаемый эффект от субаренды составил 757 млн грн ежегодных поступлений в бюджет. Уже заключено 175 соглашений на передачу в субаренду земель площадью 10 847 га, что обеспечивает 343,7 млн грн ежегодных поступлений по НДС. Средняя стоимость субаренды составляет 31,7 тыс. грн за гектар.

Министр подчеркнул, что конкуренция среди участников также впечатляет:

Подано 2 476 предложений, среднее количество участников на торгах – 9 человек.

Начальная стоимость аренды выросла в 8,6 раза на аукционах.

Коваль отметил, что проект "Земельный банк" имеет большое значение для Украины.

"Прозрачные аукционы в системе "Прозорро.Продажи" – это не только привлечение инвестиций, но и антикоррупционный эффект, ведь земля передается в аренду честно и открыто. Ежегодные поступления в бюджет – это значительная поддержка для воюющей страны и ее восстановления." "Земельный банк" демонстрирует, как государственные инициативы могут работать эффективно для экономического роста и укрепления Украины", — подчеркнул министр.

Он добавил, что первые в этом году лоты с новыми земельными участками появятся уже на следующей неделе.

Отметим, что в этом году 68% победителей онлайн-аукционов "Земельного банка" были малыми и средними агропредприятиями, имеющими штат до 60 работников.