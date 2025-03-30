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Рекордний тиждень торгів "Земельного банку": реалізовано права суборенди на 57,8 млн грн

аукціон, торги
Середня ціна суборенди сільгоспземлі на аукціонах зросла у 4,5 раза / Freepik

За тиждень з 24 по 28 березня у системі Prozorro.Продажі успішно пройшли 42 онлайн-аукціони із суборенди державних сільськогосподарських земель.

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Про це повідомляє пресслужба "Земельного банку".

Вперше такі торги відбулися на Харківщині, а також охопили Сумську, Миколаївську, Кіровоградську та Дніпропетровську області. Загальна площа виставлених земель склала 3452 гектари.

Найдорожчий лот тижня

Найбільш конкурентні торги відбулися за 214 гектарів на Дніпропетровщині. За цю ділянку змагалися 15 учасників, що підвищило початкову ставку у 5 разів – до 4,3 млн грн.

Вартість 1 га досягла понад 20 тисяч гривень.

Ключові результати аукціонів

Загальна вартість проданих прав суборенди за підсумками тижня склала 57,8 мільйона гривень. З урахуванням податку на додану вартість потенційний економічний ефект від торгів може сягнути 69,3 мільйона гривень.

Загалом у торгах взяли участь 255 учасників, а середня конкуренція за лот становила шість претендентів. Середня вартість суборенди одного гектара землі досягла 16 751 гривні.

Водночас підсумкові ціни на земельні ділянки зросли у 4,5 раза порівняно з початковими ставками.

Додамо, що протягом тижня 17-21 березня у системі Prozorro.Продажі відбулося 25 аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель у Сумській та Миколаївській областях. Загальна площа виставлених ділянок склала 2799,04 га.

Автор:
Тетяна Гойденко